美國白宮貿易顧問指北京政府隱瞞疫情

【有線新聞】

美國逾148萬人確診新型肺炎，近9萬人死亡，有白宮顧問批評北京政府隱瞞疫情，並送中國人到世界各地散播病毒，造成全球大爆發之餘，亦令美國經濟受損。

白宮貿易顧問納瓦羅接受美國廣播公司訪問時，以「中國病毒」形容新型冠狀病毒，稱據他所知、去年11月，首名患者在湖北武漢確診後，中國在世衛掩護下，向全球隱瞞疫情兩個月，其後再送數以千萬計中國人，乘坐飛機到米蘭和紐約等地散播病毒，強調不是指控中國蓄意這樣做，但認為中方原本可把疫情控制於武漢內，現時卻造成全球大爆發，中方需要負責，但特朗普還在為兩國貿易協議努力，希望保留它。

他並為特朗普抗疫政策辯護，指對方聽取自己的建議，迅速限制中國旅客入境，但批評疾控中心在抗疫初期，拖延推出新型肺炎測試，是在拖累全國。

衛生部長阿薩爾接受有線新聞網絡訪問時就說，不同意疾控中心拖累國家，並稱未見已經解封的地區，病例數目急劇增加，反而一些仍然封城的地區，病例繼續上升，認為必須重啟經濟活動，滿足民眾不同的醫療需要。

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