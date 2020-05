美國白宮貿易顧問指北京政府隱瞞疫情

【有線新聞】

美國逾148萬人確診新型肺炎,近9萬人死亡,有白宮顧問批評北京政府隱瞞疫情,並送中國人到世界各地散播病毒,造成全球大爆發之餘,亦令美國經濟受損。

白宮貿易顧問納瓦羅接受美國廣播公司訪問時,以「中國病毒」形容新型冠狀病毒,稱據他所知、去年11月,首名患者在湖北武漢確診後,中國在世衛掩護下,向全球隱瞞疫情兩個月,其後再送數以千萬計中國人,乘坐飛機到米蘭和紐約等地散播病毒,強調不是指控中國蓄意這樣做,但認為中方原本可把疫情控制於武漢內,現時卻造成全球大爆發,中方需要負責,但特朗普還在為兩國貿易協議努力,希望保留它。

他並為特朗普抗疫政策辯護,指對方聽取自己的建議,迅速限制中國旅客入境,但批評疾控中心在抗疫初期,拖延推出新型肺炎測試,是在拖累全國。

衛生部長阿薩爾接受有線新聞網絡訪問時就說,不同意疾控中心拖累國家,並稱未見已經解封的地區,病例數目急劇增加,反而一些仍然封城的地區,病例繼續上升,認為必須重啟經濟活動,滿足民眾不同的醫療需要。

