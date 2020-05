【KTSF】

網的公司Uber週一宣布新一輪裁員,人數達3,000人,是新型肺炎在美國爆發以來,Uber兩週內宣布的第二輪裁員。

總部位於舊金山的Uber今年以來,已削減4分之1人手,上月裁減約3,700人。

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi說,Uber會重新專注發展核心業務,包括接載乘客和外賣送貨,這次裁員差不多所有部門都受到影響,全球會關閉45間辦公室。

Uber 4月份的載客業務較去年同期大幅下滑八成,首季錄得29億元虧損。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。