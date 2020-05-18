特朗普正服用治瘧疾藥羥氯喹 以防感染新型肺炎

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特朗普總統週一表示，他正在服用治療瘧疾的藥物羥氯喹（hydroxychloroquine），以防萬一他染上新型肺炎，不過這款藥物未經證實對治療新型肺炎有效。

特朗普對記者表示，他正在服用羥氯喹及鋅補充劑，已用一個半星期。

特朗普說，他的醫生沒有建議他服用，是他向白宮的醫生要求下取得。

特朗普數週前表示，羥氯喹在治療新型肺炎可能有效，但其政府的醫療團隊對此卻有保留。

特朗普說：「我已開始服用，我認為它很好，我聽到很多好處。」

聯邦食物及藥物管理局（FDA）上月曾向醫學界發警告，指羥氯喹不應該在醫院或研究用途以外服用，因為可能會出現致命的副作用，早前有人因為服用了羥氯喹，出現心律不正，甚至死亡的報告。

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