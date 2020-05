特朗普正服用治瘧疾藥羥氯喹 以防感染新型肺炎

【KTSF】

特朗普總統週一表示,他正在服用治療瘧疾的藥物羥氯喹(hydroxychloroquine),以防萬一他染上新型肺炎,不過這款藥物未經證實對治療新型肺炎有效。

特朗普對記者表示,他正在服用羥氯喹及鋅補充劑,已用一個半星期。

特朗普說,他的醫生沒有建議他服用,是他向白宮的醫生要求下取得。

特朗普數週前表示,羥氯喹在治療新型肺炎可能有效,但其政府的醫療團隊對此卻有保留。

特朗普說:「我已開始服用,我認為它很好,我聽到很多好處。」

聯邦食物及藥物管理局(FDA)上月曾向醫學界發警告,指羥氯喹不應該在醫院或研究用途以外服用,因為可能會出現致命的副作用,早前有人因為服用了羥氯喹,出現心律不正,甚至死亡的報告。

