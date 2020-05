【KTSF】

南灣San Clara縣週一早上宣布,將會跟隨灣區多縣的做法,本週踏入重開經濟的第二階段,容許零售店恢復路邊取貨服務。

Alameda縣、Contra Costa縣、Marin縣、舊金山和柏克萊市早前已宣布,將於本週踏入重開經濟第二階段,Santa Clara縣一直沒有表態跟從。

至週一早上,多縣發表聯合聲明,當中包括Santa Clara縣,當中表示在抗疫工作上雖然仍有很多工作要做,但有多項跡象顯示,抗疫工作已取得進展,足以讓零售店恢復路邊取貨服務,同時容許支援零售業的製造業、倉務和物流業務恢復。

雖然居家令有所放寬,但衛生官員呼籲民眾仍應盡量留在家中,外出時戴口罩。

