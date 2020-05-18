Santa Clara縣擴大新型肺炎檢測 棉簽由長變短減不適

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣宣佈擴大新冠病毒的檢測範圍，建議經常和公眾接觸的員工和服務人員，有無症狀都應做免費檢測，而且檢測的棉簽也由長改短，不會再出現不舒服的感覺。

已退休的前Santa Clara縣衛生官員Marty Fenstershieb最近重新加入縣府衛生團隊，負責新冠病毒檢測工作，他說縣府已開始擴大檢測範圍，除了有新型肺炎症狀或與患者接觸過的人，醫護和緊急救援人員以外，經常接觸公眾的員工和服務人員，也應該做檢測，協助減低病毒在社區傳播的風險。

Fenstershieb說：「我們有很小機率接觸病毒，若只與路人擦肩而過，當我們走路的時候，而最高危的是在那些工作的地方有很多人，尤其是在家與家人一起。」

這些易接觸到病毒的高危人群，包括超市雜貨店及油站員工、提供食物和醫療服務的員工、藥房工作人員，甚至要進行手術或治療的患者等，不論有無症狀，都可以做免費檢測。

Santa Clara縣府發言人Betty Duong說：「所有縣內常與很多公眾有互動的人，應至少每月檢測一次，在社區新檢測站變更多時，要明確的是，任何人都可以檢測，任何常與公眾互動的工作人員都可以免費檢測，根據州府令，所有新冠病毒檢測都由保險公司支付。」

縣府還透露，即使沒有醫療保險的人，也可以免費檢測，而且檢測方法也有改善，之前都是用長棉簽插入鼻腔深處，而新棉簽則較短，不會再有不舒服的感覺。

Duong說：「先插入到一邊鼻孔，然後另一邊，你無須插進去半英吋以上，只要轉4次，然後慢慢拿出來，放入一個容器內，非常簡單，不痛而且快，而且是你自己做。」

衛生官員強調，這個檢測只是確定檢測者是否感染新冠病毒，不包括抗體檢測，因為抗體需要驗血。

Santa Clara縣公佈的確診案例目前是2,391宗，死亡案例134宗，住院治療者84人，該縣目前每天可以做大約1,200個測試，當局希望到5月底能達到每天檢測4,000人的目標。

有關檢測及檢測站信息，可致電211，或上縣府網站查詢。

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