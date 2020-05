Santa Clara縣擴大新型肺炎檢測 棉簽由長變短減不適

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣宣佈擴大新冠病毒的檢測範圍,建議經常和公眾接觸的員工和服務人員,有無症狀都應做免費檢測,而且檢測的棉簽也由長改短,不會再出現不舒服的感覺。

已退休的前Santa Clara縣衛生官員Marty Fenstershieb最近重新加入縣府衛生團隊,負責新冠病毒檢測工作,他說縣府已開始擴大檢測範圍,除了有新型肺炎症狀或與患者接觸過的人,醫護和緊急救援人員以外,經常接觸公眾的員工和服務人員,也應該做檢測,協助減低病毒在社區傳播的風險。

Fenstershieb說:「我們有很小機率接觸病毒,若只與路人擦肩而過,當我們走路的時候,而最高危的是在那些工作的地方有很多人,尤其是在家與家人一起。」

這些易接觸到病毒的高危人群,包括超市雜貨店及油站員工、提供食物和醫療服務的員工、藥房工作人員,甚至要進行手術或治療的患者等,不論有無症狀,都可以做免費檢測。

Santa Clara縣府發言人Betty Duong說:「所有縣內常與很多公眾有互動的人,應至少每月檢測一次,在社區新檢測站變更多時,要明確的是,任何人都可以檢測,任何常與公眾互動的工作人員都可以免費檢測,根據州府令,所有新冠病毒檢測都由保險公司支付。」

縣府還透露,即使沒有醫療保險的人,也可以免費檢測,而且檢測方法也有改善,之前都是用長棉簽插入鼻腔深處,而新棉簽則較短,不會再有不舒服的感覺。

Duong說:「先插入到一邊鼻孔,然後另一邊,你無須插進去半英吋以上,只要轉4次,然後慢慢拿出來,放入一個容器內,非常簡單,不痛而且快,而且是你自己做。」

衛生官員強調,這個檢測只是確定檢測者是否感染新冠病毒,不包括抗體檢測,因為抗體需要驗血。

Santa Clara縣公佈的確診案例目前是2,391宗,死亡案例134宗,住院治療者84人,該縣目前每天可以做大約1,200個測試,當局希望到5月底能達到每天檢測4,000人的目標。

有關檢測及檢測站信息,可致電211,或上縣府網站查詢。

