南灣聖荷西警方拘捕了一名越南裔女子,她涉嫌殺死一名越南裔男子。

警方表示,48歲,姓名譯音范太翠(Thuy Thai Pham)的女子,上週四晚被拘捕,她涉嫌謀殺37歲姓名譯音武英秀(Tu Anh Vo)的男子。

5月8日,警方接報去到南聖荷西Santa Susana Way 4200號路段的住宅,發現男事主中了最少一槍,當場死亡。

警方沒透露更多細節,只表示兩人相識,但不是男女朋友關係。

