【KTSF】

南灣聖荷西市East Foothills地區週日晚發生兇殺案,一名男子中刀身亡,另一人受傷,警方正在追緝疑犯。

警方於晚上8時左右接報,案發現場位於North Capitol大街400號路段,警員到場後,發現兩名男子中刀受傷,一人送院後不治,另一名傷者沒有生命危險。

本案是聖荷西市今年第12宗兇殺案,警方仍在調查行兇動機。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。