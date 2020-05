紐約州擴大檢測範圍 鼓勵民眾主動接受測試

【有線新聞】

美國逾148萬人確診新型肺炎、近9萬人死亡,疫情最嚴重的紐約州擴大病毒檢測,出現輕微症狀的人都符合條件檢測。官員憂慮下周公眾假期,民眾外出、增加感染風險。

紐約曼哈頓上東區,周末晚上人來人往,不少人沒有戴口罩,與他人的距離亦相當近。

紐約市政府未放寬餐飲業限制,餐廳、酒吧仍然只能提供外賣,但有商家違規經營堂食。

市長白思豪說不會任由民眾聚集,會嚴格執行限聚令,警告必要時會下令關閉違規店舖。

為鼓勵民眾接受病毒測試,紐約州長科莫親身上陣,紐約州擴大病毒檢測範圍,出現感冒症狀的人都符合接受檢測條件。

全州700個病毒測試點,每天共可測試4萬人,又與連鎖藥房合作收集樣本。

美國下周是公眾假期,加上多個州陸續「解封」,民眾外出、聚會,恐增加群組感染風險。

加州上周有人參與母親節宗教活動後確診,可能將病毒傳給至少180名出席同一場合的人。

特朗普總統在大衛營過周末後返回華盛頓,本周會繼續出席不同活動,包括與餐飲業界代表會面、與白宮官員開會及會見州長等。

他又在全國廣播公司轉播高爾夫球慈善賽時致電電視台表示,很高興見到各項職業賽事陸續恢復,希望今年秋季能恢復公開作賽,讓觀眾入場。

