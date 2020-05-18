紐約州擴大檢測範圍 鼓勵民眾主動接受測試

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美國逾148萬人確診新型肺炎、近9萬人死亡，疫情最嚴重的紐約州擴大病毒檢測，出現輕微症狀的人都符合條件檢測。官員憂慮下周公眾假期，民眾外出、增加感染風險。

紐約曼哈頓上東區，周末晚上人來人往，不少人沒有戴口罩，與他人的距離亦相當近。

紐約市政府未放寬餐飲業限制，餐廳、酒吧仍然只能提供外賣，但有商家違規經營堂食。

市長白思豪說不會任由民眾聚集，會嚴格執行限聚令，警告必要時會下令關閉違規店舖。

為鼓勵民眾接受病毒測試，紐約州長科莫親身上陣，紐約州擴大病毒檢測範圍，出現感冒症狀的人都符合接受檢測條件。

全州700個病毒測試點，每天共可測試4萬人，又與連鎖藥房合作收集樣本。

美國下周是公眾假期，加上多個州陸續「解封」，民眾外出、聚會，恐增加群組感染風險。

加州上周有人參與母親節宗教活動後確診，可能將病毒傳給至少180名出席同一場合的人。

特朗普總統在大衛營過周末後返回華盛頓，本周會繼續出席不同活動，包括與餐飲業界代表會面、與白宮官員開會及會見州長等。

他又在全國廣播公司轉播高爾夫球慈善賽時致電電視台表示，很高興見到各項職業賽事陸續恢復，希望今年秋季能恢復公開作賽，讓觀眾入場。

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