德國餐廳拒華人光顧被米芝蓮「摘星」

【有線新聞】

德國新型肺炎疫情放緩,餐廳重開,當地一個名廚表明不歡迎華人光顧,引發種族歧視爭議,米芝蓮譴責,並將他的一星餐廳「摘星」。

德國逐步放寬限制措施,容許餐廳等重開,杜塞爾多夫這間餐廳的主廚布爾蓋伊在個人社交網上表示,餐廳會重新營業,但就「華人免進」,爭議言論旋即在網上廣傳,引起筆伐,不少人批評涉種族歧視、令人嘔心,餐廳應該感到羞恥。

來自法國、73歲的布爾蓋伊其後在餐廳社交網上道歉,指自己思考不周、表達完全錯誤,這番話非意指華人,而是中國的「獨裁者」和「強權」;又說自己是法國大革命的孩子,痛恨一切獨裁者,他的太太是亞洲人,自己對德國來說都是外國人,絕不是一名種族主義者。

但聲明未有平息眾怒,當地不少華人呼籲抵制餐廳,餐廳社交網站後來無法瀏覽。

餐廳在2020年獲米芝蓮一星榮譽,其官網更顯示,從1987至2006年間曾獲得米芝蓮三星榮譽。

米芝蓮在內地官方微信發聲明譴責,指不容忍任何形式的種族歧視言論,已將其從名單中剔除。

