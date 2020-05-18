德國餐廳拒華人光顧被米芝蓮「摘星」

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德國新型肺炎疫情放緩，餐廳重開，當地一個名廚表明不歡迎華人光顧，引發種族歧視爭議，米芝蓮譴責，並將他的一星餐廳「摘星」。

德國逐步放寬限制措施，容許餐廳等重開，杜塞爾多夫這間餐廳的主廚布爾蓋伊在個人社交網上表示，餐廳會重新營業，但就「華人免進」，爭議言論旋即在網上廣傳，引起筆伐，不少人批評涉種族歧視、令人嘔心，餐廳應該感到羞恥。

來自法國、73歲的布爾蓋伊其後在餐廳社交網上道歉，指自己思考不周、表達完全錯誤，這番話非意指華人，而是中國的「獨裁者」和「強權」；又說自己是法國大革命的孩子，痛恨一切獨裁者，他的太太是亞洲人，自己對德國來說都是外國人，絕不是一名種族主義者。

但聲明未有平息眾怒，當地不少華人呼籲抵制餐廳，餐廳社交網站後來無法瀏覽。

餐廳在2020年獲米芝蓮一星榮譽，其官網更顯示，從1987至2006年間曾獲得米芝蓮三星榮譽。

米芝蓮在內地官方微信發聲明譴責，指不容忍任何形式的種族歧視言論，已將其從名單中剔除。

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