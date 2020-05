聯邦當局指療養院不可拿走院友的紓困金

【KTSF 萬若全報導】

聯邦交易委員會(FTC)公布一項消費者訊息,如果您或是家中長輩靠聯邦補助住在安養院或輔助生活公寓(assisted living)要留意了,有些機構試圖向院友收取聯邦發放的紓困支票。

聯邦交易委員會說,有些機構要院友簽名,將拿到的紓困支票轉給機構,他們聲稱因為院友拿的是聯邦醫療補助,所以該設施可以保留這筆錢。

FTC說,這些機構設施沒有權利拿走這筆錢,因為根據CARES法案,這筆錢是免稅的,稅法規定,免稅不算是聯邦補助計劃的資源。

所以這些安養院或是輔助生活公寓,不能因為院友使用醫療補助,而從他們那裡拿走那筆錢,如果已經簽字了,可以跟州司法部長取得聯繫,把這筆錢要回來。

FTC說,愛荷華州已經在處理相關的案件,其他州也陸續聽到類似的案件,呼籲如果自己或是親友碰到這種情況,除了跟州司法部聯絡,同時告知http://ftc.gov/complaint。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。