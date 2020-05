法國首名兒童死於新型肺炎神袐炎症

【KTSF】

法國出現第一宗涉及新冠狀病毒兒童神秘發炎症狀的死亡案例,這個是歐洲的第二宗。

兒童死亡案例發生在馬賽,當地的一間醫院透露,一個9歲兒童急診,醫生起初判斷是患上猩紅熱,給予治療後讓病人回家,當晚病人心臟病突發,引致腦損傷隨後死亡。

醫生說病人有類似川崎氏病癥,是一種發炎綜合症,在深切治療部做檢驗,醫院發現他之前曾感染新冠狀病毒,但一直沒有症狀出現。

醫生指出,這是一種新的病症,類似川崎氏病,但又有所不同,很罕見,醫院正在收集有關的數據,以便醫學界進一步的研究。

目前法國有125個兒童有此神秘發炎病症,醫生表示,這是個十分重要的信息,他們想家長知道,較早時意大利有醫生已經通報同行注意他們的疫區出現這些病例,但認為不會致命。

