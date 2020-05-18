法國首名兒童死於新型肺炎神袐炎症

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法國出現第一宗涉及新冠狀病毒兒童神秘發炎症狀的死亡案例，這個是歐洲的第二宗。

兒童死亡案例發生在馬賽，當地的一間醫院透露，一個9歲兒童急診，醫生起初判斷是患上猩紅熱，給予治療後讓病人回家，當晚病人心臟病突發，引致腦損傷隨後死亡。

醫生說病人有類似川崎氏病癥，是一種發炎綜合症，在深切治療部做檢驗，醫院發現他之前曾感染新冠狀病毒，但一直沒有症狀出現。

醫生指出，這是一種新的病症，類似川崎氏病，但又有所不同，很罕見，醫院正在收集有關的數據，以便醫學界進一步的研究。

目前法國有125個兒童有此神秘發炎病症，醫生表示，這是個十分重要的信息，他們想家長知道，較早時意大利有醫生已經通報同行注意他們的疫區出現這些病例，但認為不會致命。

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