居家抗疫期間兒童受傷到急症室個案增加

【KTSF 蔡璐陽報導】

在新冠病毒疫情期間,很多醫院的急救室病人明顯減少,但是亞特蘭大的一名醫生表示,她最近發現兒童因受傷需要緊急送醫的情況增加。

由於學校關閉,孩子們有更多時間進行戶外活動,一名亞特蘭大的兒童醫生表示,她所在醫院的急救室,最近有很多兒童因骨折和頭部受傷入院,有些是因為騎自行車摔倒,有些是在玩滑板車時跌倒。

亞特蘭大兒科醫生Sarah Lazarus說:「孩子們戴頭盔很重要,可以避免受傷,這些受傷的孩子,在騎車時都沒有戴頭盔,只要他們在使用有輪子的東西,不論是在室內,還是室外,孩子們都需要戴頭盔。」

Lazarus醫生還表示,她也注意到另一種情況的增加,就是孩子們有意或無意服用一些他們年紀不應當使用的藥物,她警示家長,應該把家中的藥物或清潔劑,放在孩子們無法取得的地方。

不僅如此,孩子們在戶外的時間變長,也增加了一些青少年被車撞到的事件。

Lazarus醫生說:「特別是一些青少年在注意力分散的時候,容易被車撞到。」

Lazarus醫生指,由於新冠疫情,很多家長在發現孩子受傷後都沒有及時把孩子送醫治療。

Lazarus醫生說:「不要延遲治療也很重要,病情有可能會因為被耽擱治療而惡化。」

醫生建議如果是夜晚外出,請穿著有反光的衣服,或者結伴而行。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。