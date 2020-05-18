居家抗疫期間兒童受傷到急症室個案增加

【KTSF 蔡璐陽報導】

在新冠病毒疫情期間，很多醫院的急救室病人明顯減少，但是亞特蘭大的一名醫生表示，她最近發現兒童因受傷需要緊急送醫的情況增加。

由於學校關閉，孩子們有更多時間進行戶外活動，一名亞特蘭大的兒童醫生表示，她所在醫院的急救室，最近有很多兒童因骨折和頭部受傷入院，有些是因為騎自行車摔倒，有些是在玩滑板車時跌倒。

亞特蘭大兒科醫生Sarah Lazarus說：「孩子們戴頭盔很重要，可以避免受傷，這些受傷的孩子，在騎車時都沒有戴頭盔，只要他們在使用有輪子的東西，不論是在室內，還是室外，孩子們都需要戴頭盔。」

Lazarus醫生還表示，她也注意到另一種情況的增加，就是孩子們有意或無意服用一些他們年紀不應當使用的藥物，她警示家長，應該把家中的藥物或清潔劑，放在孩子們無法取得的地方。

不僅如此，孩子們在戶外的時間變長，也增加了一些青少年被車撞到的事件。

Lazarus醫生說：「特別是一些青少年在注意力分散的時候，容易被車撞到。」

Lazarus醫生指，由於新冠疫情，很多家長在發現孩子受傷後都沒有及時把孩子送醫治療。

Lazarus醫生說：「不要延遲治療也很重要，病情有可能會因為被耽擱治療而惡化。」

醫生建議如果是夜晚外出，請穿著有反光的衣服，或者結伴而行。

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