醫學界研究用新型肺炎康服者血漿治療患者

【KTSF 蔡璐陽報導】

世界醫學界正在使用一種古老的療法,對抗新冠狀病毒。

在波士頓的Brigham & Women醫院,有志願者捐血,以協助醫學界用已康復的新型肺炎患者的血漿,試驗血漿中的新冠狀病毒抗體用在正在發病的人身上,是否能增強病人的抵抗能力,醫生稱之為「免疫療法」。

Brigham & Women醫院Richard M. Kaufman醫生說:「血漿有抗體針對新冠病毒,這些抗體有的能起中和作用,就是說它們不僅能依附病毒,還能阻止病毒感染細胞。」

這位醫生透露,這種免疫療法曾用來對抗沙士、中東呼吸症候群及伊波拉疫情,但用在新型肺炎就未知是否有效。

Kaffman說:「因為一直未有高質量又嚴格的臨床試驗,去測試這個療法的安全與效果。」

他說,他醫院目前正在做的試驗是隨機的雙盲研究,在過程中對照組,有一半人會隨機被抽中接受有抗體的血漿,另一半就只是使用血庫提供的普通血漿,而所謂雙盲是指對照組員與醫生都不知道誰人會進入哪一組,這樣才能確實知道抗體血漿是否有效。

這位癌症研究所的醫生就認為,血漿抗體療法可圈可點之處在於,血漿不算是藥物,而且又沒有一間製藥公司操持有關的試驗。

Dana Farber癌症研究所Clifton Mo醫生說:「事實上藥廠從鏡中反視你,看你與新冠肺炎博鬥,而又有幸能康服。」

無論如何,在沒有特效藥又尚沒有疫苖的情況下,這種古老的療法現時拿來一試,可能真的有用都說不定。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。