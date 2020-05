鍾南山指武漢官員曾隱瞞疫情 憂中國爆第二波感染

【有線新聞】

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山指,中國正面臨新型肺炎第二波爆發的巨大挑戰,又承認當初武漢地方官員不願意說實話、隱瞞疫情,但中央政府有汲取沙士的教訓,現時的數據真確無誤。

武漢、吉林及黑龍江近期出現本土聚集感染,鍾南山在接受美國有線新聞網絡專訪時警告內地爆發第二波疫情風險增加,擔心多數中國民眾缺乏群體免疫力,易受感染,認為中國面臨的情況不比外國好。

說回疫情初期,鍾南山承認武漢官員的確有瞞報關鍵資訊。他在1月18日率領專家組到武漢考察,甫抵埗便收到很多醫生和前學生來電,警告當地疫情比武漢政府公布的情況嚴重得多,他不信當地確診個案,連續逾10天只得41宗,而當時外國已出現病例,於是反複問武漢官員,他們都不願意說實話,不想答他。

兩天後他在北京得知武漢確診個案有近200宗,同日他會見總理李克強提出封鎖武漢,他亦在當天接受中央電視台訪問時證實新型肺炎能人傳人。

鍾南山否認現時中國的疫情數據不真確,說經過17年前沙士疫情,中國政府已汲取教訓,中央在1月底接管主導抗疫後已下令各級地方和部門要如實上報數字,否則會被懲處。

新型肺炎在歐美大規模爆發,鍾南山說覺得意外,認為是西方國家初時沒認真看待疫情,但對於美國多番質疑病毒來自武漢病毒研究所,鍾南山稱在2月初用了兩星期深入調查實驗室有否出錯,找不到有錯。

他形容跟實驗室研究員石正麗是好友,多次問對方有關病毒由實驗室製造和意外外洩的傳言,石正麗說完全荒謬,沒做過這些事,以現時實驗室的設備和人力不可能製出人工病毒。

鍾南山說,目前相信病毒是來自動物。

