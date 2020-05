【KTSF 吳宇斌報導】

聯邦疾病防控中心(CDC)公佈新的指引,幫助機構決定何時能安全地重開,但是有前CDC官員,批評指該指引不夠詳細。

CDC上週四晚發出這份指引,旨在為幾個行業量身訂造,包括餐飲業、學校、托兒中心和公共交通系統等,指引提供決策者用來衡量重開的項目表,當中包括有消毒措施、社交距離措施和健康狀況監測,但是指引沒有提供特定的、能夠衡量的指標,那些人們能夠用來決定是否安全的指標,反而CDC集中在重開之前需要考慮的關鍵問題。

前CDC代理總監Richard Besser認為,這份指引欠缺一些重要的資訊。

Besser說:「這些指引是高層次的,你知道嗎?你是不是在監測你的員工?你是否確保工作地方有安全措施?是否符合州和地方政府的規定?都不是人們需要的。」

