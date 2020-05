【KTSF】

加州州長紐森週一宣布,將會放寬各縣可以重開經濟的條件,此舉意味加州大部分地區的餐廳可能很快可以恢復堂食。

新放寬的條件,包括各縣無須再遵守14天內沒有死亡個案,以及每一萬人不可多於一宗確診個案的規定。

現在各縣每十萬人中,確診個案只要不多於25宗,就符合其中一項重開經濟的條件。

根據舊有的標準,加州目前已有24個縣獲准重開。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。