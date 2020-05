灣區多縣踏入重啟經濟第二階段 有小商業認為幫助不大

【KTSF】

灣區多個縣週一開始踏入重啟經濟的第二階段,容許商店開始提供送貨及路邊取貨服務,只有Santa Clara縣不跟從,但是有不少小商業擔心,這種營業模式對他們的生意未必有太大幫助。

舊金山、San Mateo縣、Marin縣週一起將會進入重啟經濟第二階段,容許零售業送貨及提供路邊取貨服務,並准許工業及貨倉復工。

東灣Contra Costa縣及Alameda縣將於星期二及未來一星期推出相似的措施,只有Santa Clara縣的居家命令維持不變。

不過不少即將重開的小商業就擔心,這種只限取貨的營業模式,未能為他們帶來足夠的收入,在San Mateo經營唱片店超過36年的老闆指,這次疫情對他們影響很大,兩個月商店都不能營業。

一份最新的統計顯示,受疫情影響,賣衣服的店鋪上個月的生意最受衝擊,大跌近八成,家具店下跌近六成,一些運動用品及音樂器材店等,生意都下降了近四成。

而在舊金山,為了方便顧客在路邊取貨,商鋪可以向交通局申請將店外的泊車位臨時改為上下貨之用。

另外一份由舊金山餐飲業協會所做的最新研究顯示,舊金山有近一半的餐館在疫情期間遣散所有的員工,而在有做外賣生意的店鋪中六成是虧本,顯示餐館面對的情況非常困難。

舊金山週日新增37宗個案,累計2,091宗,東灣Alameda縣新增41宗,累計2,392宗,Contra Costa縣新增25宗確診,累計1,142,暫時未有新增死亡個案,Santa Clara及San Mateo暫未公布數據。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。