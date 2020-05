國務院監察長遭撤職 正調查蓬佩奧有否濫權

【有線新聞】

特朗普總統將國務院監察長利尼克撤職,白宮消息透露,是基於國務卿蓬佩奧的建議。民主黨指,利尼克正調查蓬佩奧有否濫權,質疑撤職是非法報復,啟動國會調查。

特朗普上周五深夜去信眾議院議長佩洛西,表示行使總統權力撤去利尼克的國務院監察長職務。他指對利尼克已不再充滿信心,但沒詳細解釋,撤職決定將於30日內生效。

利尼克是在2013年奧巴馬政府時期獲任命,國務院證實利尼克已被解僱,沒透露原因。監察長一職將由副總統彭斯的親信,國務院外交機關辦公室總監阿卡德接任。

有白宮官員指,是國務卿蓬佩奧建議開除利尼克,特朗普接納,而近日利尼克正調查蓬佩奧。

據報蓬佩奧涉嫌濫用政治任命官員,協助他和妻子處理私務,包括領取外賣及照顧家中的狗,又被指經常帶同沒有官職的妻子乘政府專機外遊。

民主黨在參眾兩院的外交委員會,就特朗普開除利尼克展開調查,要求白宮和國務院保留所有相關文件,周五前呈交。

眾議院外交事務委員會主席恩格爾形容,蓬佩奧是特朗普最忠實的支持者之一,質疑特朗普開除正調查蓬佩奧的利尼克是非法的報復行為。

佩洛西指利尼克為了捍衛憲法及國家安全盡忠職守,卻被懲罰,特朗普應停止對保障國家安全的公務員報復,尤其全球正處危急關頭。

美國的聯邦機關和部門都有專人監察防範浪費、濫用及詐騙問題,利尼克已是近6周以來,第4名遭特朗普罷免的監察長,早前已先後有負責國防、情報及衛生機關的監察長被開除,連共和黨參議員羅姆尼也形容,多名監察長遭撤職是史無前例。

