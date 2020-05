影評：外星人科幻片《無限接近》屬低資佳作

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名年輕男子發現自己被外星人拐帶做實驗,回到地球後不斷探詢,過程中有什麼樣的發現?

在國家宇航局NASA 當電腦工程師的Isaac,閒暇時候習慣帶著錄影機到戶外拍攝。一天遠足時,目睹隕石墜落地球,追蹤到叢林中發現一個外星人。之後回家感覺自己有能夠用意志力移動東西的能力;回到辦公室,同事告訴他,他已經幾天沒有來上班。Isaac 將拍攝到外星人的視頻上載到網上,受到質疑和批評,令到他更想證實自己的遭遇。於是在網上聯絡到 Sara,兩人在見面後相互被聯邦特工拐到中美洲的的一個地下設施。事件引發至Isaac 和Sara 在一個駭客的幫助下,到加拿大的一個森林,尋找一個失蹤多年的伐木工人。他也是聯邦特工要找的目標。森林中將有什麼樣的結局?

故事聽起來有些繁雜,兩個小時的電影也感覺有一點長,題材並不是很新鮮。最突出的部分是起來最舒服的合成音樂歌曲,具強烈的80年代感覺。特效方面則點到為止。電影編劇兼導演Eric Demeusy,前身從事特效工作,水準不錯但還是看的出電影不是高成本製作。

飾演Isaac 的年輕演員Ryan Masson,全片維持水準。好奇、徬徨、驚慌,處理到位,牽引觀眾隨著他展開驚險歷程。但是在人物塑造上面卻也露出弱點,Sara 的背景和處境都沒有非常好的鋪陳。其他人物的一些行動動機,都沒有適當的交代,也許這就是一般科幻片的缺點。

《無限接近 Proximity》帶有B 級科幻片的感覺。滿分五分中得三分半,可以欣賞。電影目前可以在幾乎所有的串流平台租看。例如Amazon Prime Video、Google Play、蘋果 iTunes 和XBox 等。

電影網頁:https://www.shoutfactory.com/corp/shout-studios

“Proximity” is a welcome addition to the alien abduction thriller genre

“Screening Room” reviews “Proximity”

Rating: 3.5 out of 5 stars

