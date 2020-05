研究指白宮使用的新型肺炎快速檢測或呈假陰性結果

【KTSF】

近日有研究數據指,白宮目前使用的新型肺炎快速檢測可能會出現錯誤結果,有染疫者的檢測結果竟呈陰性,聯邦衛生及人類服務局局長Alex Azar週五表示,白宮對快速測試仍具信心,白宮官員週五仍繼續使用。

有研究數據指,特朗普總統與其他白宮要員使用的快速檢測,有可能出現假陰性的錯誤結果,聯邦藥食署(FDA)週五已向白宮提供使用快速檢測的新指引,新指引建議如果有人在接受快速測試後,結果是陰性,這名人士最好再接受另一次檢測,確保檢測結果正確。

快速檢測是由Abbott Laboratories研發,目前白宮每天都會使用快速檢測,檢驗特朗普、其他白宮要員,以及會與正副總統有近距離接觸的訪客有否感染新型肺炎。

特朗普早前曾稱讚這項快速檢測非常精密,又快又準。

藥食署署長Steve Hahn週五接受CBS訪問時,被問及會否繼續建議白宮使用這項快速檢測,他說這是白宮的決定,而快速檢測仍在市場供應,藥食署會繼續建議使用它。

紐約大學週四發表的研究報告稱,Abbott研發的快速檢測,有多達一半陰性結果再進行檢測後,結果證實是陽性,第二次進行的檢測是由Cepheid藥廠研發。

這項研究尚未發表在醫學期刊,調查只涉及約100個病人,研究員指快速檢測的準確度無法令人接受,令染疫者可能誤以為結果是陰性,而把病毒傳給他人。

不過,Abbott反駁這份研究報告,指研究員是用錯誤的方法進行快速檢測。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。