【有線財經】

受新型肺炎影響,美國零售銷售大跌16%,是有紀錄以來最大跌幅,較市場預期跌12%差。

汽車及部件銷售跌12.4%,扣除汽車銷售跌17.2%,跌幅較市場預期的8.6%大。

禁制措施令美國人大幅減少駕駛,4月汽油銷售大跌28%,扣除汽油銷售跌15.5%,跌幅較3月的7.6%大。

