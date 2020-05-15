美國近150萬人確診 特朗普定目標年底前有疫苗

【KTSF 江良慧報導】

美國的確診人數接近150萬，死亡人數也直逼88,000人之際，特朗普總統週五宣布，正式任命一名藥廠前高層和一名陸軍將軍，領導政府加速研發疫苗，目標是要在年底前生產足夠疫苗，供美國所有人接種。

特朗普週五在白宮玫瑰園宣布，要極速研發疫苗，但他同時表明，就算沒有疫苗，美國也要恢復正常運作。

特朗普說：「我要說清楚，這是很重要的，不論是否有疫苗，我們都會恢復，並已開始了。」

當被問及他什麼意思時，總統就解釋說：「我們認為會就快有疫苗，有的話，就是向前的一大步，但若未有，就正如以往多次發生的問題，過一陣子就會過去的。」

總統週五正式公佈誰人會領導這個政府研究和分發疫苗，名為「神速行動」的工作。

陸軍將軍Gustave Perna說：「任務將會很艱鉅。」

但期間總統又似乎要淡化疫苗有多重要。

雖然很多人認為，有效的疫苗是公眾能重返正常生活的唯一方法，但總統就表明不同意。

特朗普說：「不是單純靠疫苗，其他東西也從沒有疫苗，但也會過去。」

他也多次重覆，希望疫苗可以在年底前面世。

但有專家早就認為這樣是不設實際，原本主管聯邦研發疫苗，但遭撤職的科學家Rick Bright就質疑，能否在短期內研發出疫苗。

Bright說：「我還是認為12到18個月是進取的時間表，我認為需要更長時間。」

總統說希望年底前會有完整的疫苗供應給所有公眾，而並非只作緊急用途。

特朗普說：「我們要的是全民疫苗，供所有人接種，雖然並非所有人都想接種，但我們要的是全民疫苗。」

週五玫瑰園的來賓幾乎全部都有戴口罩，但在台上，總統和他部分官員都沒有戴。

特朗普說：「我讓他們選擇，戴不戴由他們，所以你大可埋怨我。」

有消息指，特朗普和助手曾質疑是否高估了新型肺炎死亡數字，不過總統週五就說，他當數字是正確。

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