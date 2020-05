美國近150萬人確診 特朗普定目標年底前有疫苗

【KTSF 江良慧報導】

美國的確診人數接近150萬,死亡人數也直逼88,000人之際,特朗普總統週五宣布,正式任命一名藥廠前高層和一名陸軍將軍,領導政府加速研發疫苗,目標是要在年底前生產足夠疫苗,供美國所有人接種。

特朗普週五在白宮玫瑰園宣布,要極速研發疫苗,但他同時表明,就算沒有疫苗,美國也要恢復正常運作。

特朗普說:「我要說清楚,這是很重要的,不論是否有疫苗,我們都會恢復,並已開始了。」

當被問及他什麼意思時,總統就解釋說:「我們認為會就快有疫苗,有的話,就是向前的一大步,但若未有,就正如以往多次發生的問題,過一陣子就會過去的。」

總統週五正式公佈誰人會領導這個政府研究和分發疫苗,名為「神速行動」的工作。

陸軍將軍Gustave Perna說:「任務將會很艱鉅。」

但期間總統又似乎要淡化疫苗有多重要。

雖然很多人認為,有效的疫苗是公眾能重返正常生活的唯一方法,但總統就表明不同意。

特朗普說:「不是單純靠疫苗,其他東西也從沒有疫苗,但也會過去。」

他也多次重覆,希望疫苗可以在年底前面世。

但有專家早就認為這樣是不設實際,原本主管聯邦研發疫苗,但遭撤職的科學家Rick Bright就質疑,能否在短期內研發出疫苗。

Bright說:「我還是認為12到18個月是進取的時間表,我認為需要更長時間。」

總統說希望年底前會有完整的疫苗供應給所有公眾,而並非只作緊急用途。

特朗普說:「我們要的是全民疫苗,供所有人接種,雖然並非所有人都想接種,但我們要的是全民疫苗。」

週五玫瑰園的來賓幾乎全部都有戴口罩,但在台上,總統和他部分官員都沒有戴。

特朗普說:「我讓他們選擇,戴不戴由他們,所以你大可埋怨我。」

有消息指,特朗普和助手曾質疑是否高估了新型肺炎死亡數字,不過總統週五就說,他當數字是正確。

