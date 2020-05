舊金山前工務局局長涉貪案 同案被告與控方達認罪協議（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在今年年初與舊金山前工務局局長Mohammed Nuru一同被聯邦政府起訴行賄欺詐罪的餐廳東主Nick Bovis,與控方達成認罪協議,並答應會協助案件的調查。

聯邦檢控官宣布,56歲的餐廳東主Bovis與控方達成認罪協議,承認行賄欺詐共兩項控罪,這兩項控罪的詳情暫未對外公開。

今年年初,Bovis與Nuru被控於2018年企圖以現金及免費旅遊賄賂舊金山機場委員會一名委員,以換取在機場開餐廳的合約。

認罪協議中,Bovis承諾會與聯邦政府合作,提供更多關於這宗案件的資料,如果檢控官認為Bovis提供的證據對案件幫助很大,或者會尋求法官對Bovis減刑。

Bovis將於5月21日透過視像認罪,這兩項控罪的最高刑罰是監禁20年。

案中另一名主角Nuru在2月10日辭去工務局局長一職,現以兩百萬保釋外出,他下一次的聆訊將於5月21日舉行。

