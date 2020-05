居家令放寬後乘客量增加 舊金山Muni加班次應對

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山Muni公車從星期六起將增加服務班次,以應對增加的乘客量,另外,州眾議員邱新福(David Chiu)以及舊金山市參事安世輝(Ahsha Safai)辦公室,分別為受疫情影響的小商業和居民提供有關援助資訊。

舊金山交通局表示,從5月16日開始,8、14R、22、38R和49號公車巴士,以及暫時以巴士代替的輕軌N和T線都將增加班次。

另外,9R快線巴士也將從下星期一開始恢復平日五天服務,營運時間是早上7點到傍晚6點。

交通局表示,自從3月中實施居家抗疫令後,公車乘客明顯減少,再加上司機不足,因此於上個月削減許多巴士服務及班次。

但隨著居家抗疫令逐步放鬆,乘客量也有增加,交通局提醒所有搭乘公車巴士的乘客,必須戴口罩或遮蓋臉部。

另一方面,州眾議員邱信福表示,州府有小商業支援中心,可以告訴商戶有哪些商業貸款可以申請。

邱信福說:「另外,加州有一個銀行,稱為”基礎銀行”,分配了5,000萬元給小商業融資中心,適用於所有小商業,包括在美的無證移民女。」

邱信福稱,為協助小商業紓困,他的辦公室會保護可能面臨被逼遷的商舖租戶,並主張州和地方政府延遲各項繳稅日期,以及豁免遲交的罰款等.

此外,他也提醒購買商業中斷保險的商戶,即使有可能被拒,也應嘗試提出索賠,因為最近有透過法律訴訟獲得賠償的案例,至於失業人士也可以致電他的辦公室,了解與失業有關的資訊。

主要代表舊金山Excelsior區的市參事安世輝透露,他的辦公室與社區組織合作,提供200萬元小商業貸款,以及10萬元小額贈款計劃,每筆贈款由2,000至5,000元不等,他們也會為申請紓困金PPP的小商業提供協助。

另外,需要食物的長者或家庭,也將有機會獲得更多熱餐。

安世輝說:「他們派送600份餐,每週三天,未來幾週將增至每週五天,我們將每週提供3,000份餐,這些是晚餐熱飯。」

