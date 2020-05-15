居家令放寬後乘客量增加 舊金山Muni加班次應對

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山Muni公車從星期六起將增加服務班次，以應對增加的乘客量，另外，州眾議員邱新福（David Chiu）以及舊金山市參事安世輝（Ahsha Safai）辦公室，分別為受疫情影響的小商業和居民提供有關援助資訊。

舊金山交通局表示，從5月16日開始，8、14R、22、38R和49號公車巴士，以及暫時以巴士代替的輕軌N和T線都將增加班次。

另外，9R快線巴士也將從下星期一開始恢復平日五天服務，營運時間是早上7點到傍晚6點。

交通局表示，自從3月中實施居家抗疫令後，公車乘客明顯減少，再加上司機不足，因此於上個月削減許多巴士服務及班次。

但隨著居家抗疫令逐步放鬆，乘客量也有增加，交通局提醒所有搭乘公車巴士的乘客，必須戴口罩或遮蓋臉部。

另一方面，州眾議員邱信福表示，州府有小商業支援中心，可以告訴商戶有哪些商業貸款可以申請。

邱信福說：「另外，加州有一個銀行，稱為”基礎銀行”，分配了5,000萬元給小商業融資中心，適用於所有小商業，包括在美的無證移民女。」

邱信福稱，為協助小商業紓困，他的辦公室會保護可能面臨被逼遷的商舖租戶，並主張州和地方政府延遲各項繳稅日期，以及豁免遲交的罰款等．

此外，他也提醒購買商業中斷保險的商戶，即使有可能被拒，也應嘗試提出索賠，因為最近有透過法律訴訟獲得賠償的案例，至於失業人士也可以致電他的辦公室，了解與失業有關的資訊。

主要代表舊金山Excelsior區的市參事安世輝透露，他的辦公室與社區組織合作，提供200萬元小商業貸款，以及10萬元小額贈款計劃，每筆贈款由2,000至5,000元不等，他們也會為申請紓困金PPP的小商業提供協助。

另外，需要食物的長者或家庭，也將有機會獲得更多熱餐。

安世輝說：「他們派送600份餐，每週三天，未來幾週將增至每週五天，我們將每週提供3,000份餐，這些是晚餐熱飯。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。