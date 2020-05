【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Glen Park住宅區一個85歲亞裔女長者的家,連續兩天被賊人爆竊,賊人還偷走事主的步行輔助器。

警方資料顯示,案發現場位於Topaz Way 100號地段,星期二晚上以及星期三清晨,85歲亞裔女事主的家,連續兩次被賊人入屋偷竊。

警方表示,兩宗案件女事主正在睡覺,她臨睡前看過車庫門是關閉的,可是睡醒後卻兩次發現車庫門打開了,警方正在調查賊人如何入屋。

賊人偷走一部手提電腦,以及一個步行輔助器(walker),女事主沒有受傷。

