Santa Clara縣暫未計劃下週重啟經濟

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣參議會的衛生及醫院委員會週四召開特別會議，講如何增加縣內檢測量。

縣委員會指出，將會增加社區外展，給居民免費做檢測，以及盡量在兩日內取得檢測結果，他預料在5月尾，每日可以做到6,000個測試，設立更多街頭測試站。

他們都計劃重點在護老院、監獄、無家可歸者、庇護中心等地方進行更頻密測試。

另外，他們又指，雖然史丹福大學等學院有進行抗體測試，不過委員會說，仍要確認究竟有抗體是否代表患者不會再受感染。

Santa Clara縣週四多兩人死於新型肺炎，累計死亡人數134人，另外多15人染病，確診個案達2,391宗。

隨住灣區幾個縣將於下週一重啟部份經濟，唯獨Santa Clara縣暫時維持居家令，縣府衛生局局長Sara Cody表示，她暫時未有計劃放寬，如果現時鬆懈，就會增加入院和死亡人數。

縣府又下令所有人進入法院時必須遮蓋口鼻。

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