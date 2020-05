Santa Clara縣暫未計劃下週重啟經濟

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣參議會的衛生及醫院委員會週四召開特別會議,講如何增加縣內檢測量。

縣委員會指出,將會增加社區外展,給居民免費做檢測,以及盡量在兩日內取得檢測結果,他預料在5月尾,每日可以做到6,000個測試,設立更多街頭測試站。

他們都計劃重點在護老院、監獄、無家可歸者、庇護中心等地方進行更頻密測試。

另外,他們又指,雖然史丹福大學等學院有進行抗體測試,不過委員會說,仍要確認究竟有抗體是否代表患者不會再受感染。

Santa Clara縣週四多兩人死於新型肺炎,累計死亡人數134人,另外多15人染病,確診個案達2,391宗。

隨住灣區幾個縣將於下週一重啟部份經濟,唯獨Santa Clara縣暫時維持居家令,縣府衛生局局長Sara Cody表示,她暫時未有計劃放寬,如果現時鬆懈,就會增加入院和死亡人數。

縣府又下令所有人進入法院時必須遮蓋口鼻。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。