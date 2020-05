San Mateo縣對曾接觸確診者人士發自我隔離指引

【KTSF 萬若全報導】

如果你和確診者有近距離的接觸,應該怎樣去自我隔離,San Mateo縣衛生局更新了最新指引。

所謂近距離的接觸包括:

1.跟確診者住在一起

2.是確診者的親密伴侶

3.在患者沒有戴口罩下,跟患者於6呎距離內停留十分鐘或更長的時間

4.沒戴口罩而跟確診者有直接接觸,包括打噴嚏、共用餐具或照顧病患。

曾經跟確診者近距離接觸的人,根據San Mateo縣的指引,必須在家或是旅館自我隔離14天,如果這段期間出現症狀,儘管非常輕微,也要跟其他同住的人隔離。

很多人擔心出門購物、上郵局或是在街上走路會被陌生人傳染,但越來越多證據顯示,近距離接觸,像是親友聚會,才是新冠病毒傳播的主動力,而短暫的接觸,像是在外面人跟人擦身而過,並不是傳染的主要原因。

蘇格蘭聖安德魯斯大學著名傳染病臨床醫生Muge Cevik博士發推文說,研究表明,新冠病毒傳播需要密切和長期的接觸,根據過去幾個月的分析,新冠病毒傳播發生在家裡、親友聚會、群眾聚會、餐廳,以及無家可歸者庇護所。

