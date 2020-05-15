San Mateo縣對曾接觸確診者人士發自我隔離指引

【KTSF 萬若全報導】

如果你和確診者有近距離的接觸，應該怎樣去自我隔離，San Mateo縣衛生局更新了最新指引。

所謂近距離的接觸包括：

1.跟確診者住在一起

2.是確診者的親密伴侶

3.在患者沒有戴口罩下，跟患者於6呎距離內停留十分鐘或更長的時間

4.沒戴口罩而跟確診者有直接接觸，包括打噴嚏、共用餐具或照顧病患。

曾經跟確診者近距離接觸的人，根據San Mateo縣的指引，必須在家或是旅館自我隔離14天，如果這段期間出現症狀，儘管非常輕微，也要跟其他同住的人隔離。

很多人擔心出門購物、上郵局或是在街上走路會被陌生人傳染，但越來越多證據顯示，近距離接觸，像是親友聚會，才是新冠病毒傳播的主動力，而短暫的接觸，像是在外面人跟人擦身而過，並不是傳染的主要原因。

蘇格蘭聖安德魯斯大學著名傳染病臨床醫生Muge Cevik博士發推文說，研究表明，新冠病毒傳播需要密切和長期的接觸，根據過去幾個月的分析，新冠病毒傳播發生在家裡、親友聚會、群眾聚會、餐廳，以及無家可歸者庇護所。

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