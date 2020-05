退休養老規劃專題：疫情下許多人選擇提早退休

【KTSF 萬若全報導】

根據一項調查發現,新冠病毒的爆發,加速許多人選擇提早退休,在沒有從事勞動的人口中,退休的人數從1月份的53%,增加到4月份為60%。

美國退休人士組織樂齡會(AARP)最近一篇文章報導,因為新冠疫情導致航空業停擺,美國航空AA開出了自願永久性休假(VPLOA)優惠,專門針對年滿62歲的飛行員,給他們全部福利和大約60%的定期工資,直到飛行員的法定退休年齡65歲為止,結果有715名飛行員選擇提早退休。

曼哈頓財富管理公司總裁Stacy Francis建議,無論您目前的狀況如何,現在是替財務做檢查的好時機,檢查日常花費,銀行和信用卡帳單,看看哪些地方可以省錢,對於提早退休的人,更應該立刻著手檢查財務狀況。

當然並不是每個人都幸運地拿到公司的退職補償金(severance package),但如果幸運收到的話,專家建議,確保完全了解其中的內容,包括醫療保險和401K退休計劃等詳細信息,畢竟從現在開始,到退休拿政府醫療保險或福利還是有一段時間。

退休不代表就不能工作;兼職或是打零工,如果繼續有額外的收入,就不需要動用太多退休金。

專家還建議,如果目前還不需要靠社安金生活的話,推遲到70歲才申領社安福利,最大好處是在這段期間可以保持較低的稅率,還有從合法全退年齡起到70歲期間,每延遲一年申領福利,其退休金將按年提高8%,直到70歲。

退休不光只是金錢的考量,也要認真思考下一個人生階段,一旦不再工作,將如何渡過一天,因此專家建議花點時間做好心理準備。

