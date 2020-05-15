退休養老規劃專題：疫情下許多人選擇提早退休

【KTSF 萬若全報導】

根據一項調查發現，新冠病毒的爆發，加速許多人選擇提早退休，在沒有從事勞動的人口中，退休的人數從1月份的53％，增加到4月份為60%。

美國退休人士組織樂齡會（AARP）最近一篇文章報導，因為新冠疫情導致航空業停擺，美國航空AA開出了自願永久性休假（VPLOA）優惠，專門針對年滿62歲的飛行員，給他們全部福利和大約60％的定期工資，直到飛行員的法定退休年齡65歲為止，結果有715名飛行員選擇提早退休。

曼哈頓財富管理公司總裁Stacy Francis建議，無論您目前的狀況如何，現在是替財務做檢查的好時機，檢查日常花費，銀行和信用卡帳單，看看哪些地方可以省錢，對於提早退休的人，更應該立刻著手檢查財務狀況。

當然並不是每個人都幸運地拿到公司的退職補償金（severance package），但如果幸運收到的話，專家建議，確保完全了解其中的內容，包括醫療保險和401K退休計劃等詳細信息，畢竟從現在開始，到退休拿政府醫療保險或福利還是有一段時間。

退休不代表就不能工作；兼職或是打零工，如果繼續有額外的收入，就不需要動用太多退休金。

專家還建議，如果目前還不需要靠社安金生活的話，推遲到70歲才申領社安福利，最大好處是在這段期間可以保持較低的稅率，還有從合法全退年齡起到70歲期間，每延遲一年申領福利，其退休金將按年提高8%，直到70歲。

退休不光只是金錢的考量，也要認真思考下一個人生階段，一旦不再工作，將如何渡過一天，因此專家建議花點時間做好心理準備。

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