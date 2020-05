小商業成功申請聯邦薪資保護貸款後 怎樣做才無須還錢（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為幫助受到疫情影響的小商業而推出的聯邦薪資保護計畫(PPP),第二輪紓困金實施的情況如何?獲得這筆貸款的小商業主,該怎麼做才能確保這筆聯邦貸款可以不用償還?一起來聽聽Asian Inc負責有關計畫的黃文傑來告訴我們詳情。

黃文傑說:「第二輪的話情況,對我們小商業來講不錯,因為很多在以前第一輪申請沒辦到的,現在都已經批了,而且錢也領到了,那第二輪的話也有小企業,小商業他們領到錢,而且數字跟他們申請的都差不多。」

記者問:「透過你們Asian Inc所協助來辦理的這些小商業貸款,像一些華人的商家,是不是都有拿到貸款呢?」

黃文傑說:「我們現在還沒有做統計,可是有蠻多是拿到,而且速度也滿快的,有時候最快的紀錄,大概3天就批下來了,比方兩夫婦做一個小生意,拿到超過6萬塊。」

記者問:「那很好很有幫助,那我們知道這筆聯邦貸款,雖然它的稱呼是貸款,但是可以不用還的,那怎樣做才能讓申請到這筆貸款的人不用還這筆錢呢?」

黃文傑說:「有幾樣事情大家要注意,要不然突然間有一天發現結果是欠錢,欠聯邦政府的錢,第一,他錢領到以後,趕快要去跟他申請的銀行,去了解到底不用還的時候有甚麼手續,因為他們是要申請的,這個不是自動不用還的,這是第一步,那了解到底要提供什麼證明,先把它搞清楚怎麼去申請,那個要搞清楚;第二部分就是他們錢收到以後,他們8周以內就要用那筆錢了;第三部分比較重要就是,因為這是薪酬援助計畫,所以意思是說,要大部分的錢用在工資上面,現在有一個現象就是,舉個例子比方說,他原本公司有3個員工,結果有兩個已經裁員了,可是那PPP的要求是要保持在他申請時員工的數目,比如說他那時候是報了3個人,他就有3個人在工作,那他就要把那兩個已經解雇或是離職的要請回來,要是他們不回來的話,他們一定要,第一,他們先要提出證明,要請他們回來,要是他們不願意回來的話,也要證明是說,他們那兩個員工不願意回來,然後他才可以去請新的人來代替,要不然他那個員工數目跟他申請的時候報的不一樣,那就有一部分的錢就要還。」

記者問:「如果說因為我們知道這PPP計畫,您剛剛也說是要以薪資為主,而申請到的錢如果沒有用完的話,那剩下的這些錢怎麼做?是不是就必須要付利息了?」

黃文傑說:「對,那個要付利息了,就變成是1%的利息,頭半年先不用供回去,半年以後就要開始償還那一部分。」

記者問:「那如果有些觀眾不知道有這個PPP的計畫,現在才看到,現在要申請的小商業主還來得及嗎?」

黃文傑說:「今天還可以,可是這個情形每天都在變,所以他們今天還沒申請的話,就要盡快。」

記者說:「所以就預計這筆錢也是很快會用完。」

黃文傑說:「對,這筆錢很快會用完,因為上一次第一輪的話,總共3,500億只用了13天,那這次4,500億的話,也快兩個禮拜了,所以可能也差不多了。」

