小商業成功申請聯邦薪資保護貸款後 怎樣做才無須還錢（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為幫助受到疫情影響的小商業而推出的聯邦薪資保護計畫（PPP），第二輪紓困金實施的情況如何？獲得這筆貸款的小商業主，該怎麼做才能確保這筆聯邦貸款可以不用償還？一起來聽聽Asian Inc負責有關計畫的黃文傑來告訴我們詳情。

黃文傑說：「第二輪的話情況，對我們小商業來講不錯，因為很多在以前第一輪申請沒辦到的，現在都已經批了，而且錢也領到了，那第二輪的話也有小企業，小商業他們領到錢，而且數字跟他們申請的都差不多。」

記者問：「透過你們Asian Inc所協助來辦理的這些小商業貸款，像一些華人的商家，是不是都有拿到貸款呢?」

黃文傑說：「我們現在還沒有做統計，可是有蠻多是拿到，而且速度也滿快的，有時候最快的紀錄，大概3天就批下來了，比方兩夫婦做一個小生意，拿到超過6萬塊。」

記者問：「那很好很有幫助，那我們知道這筆聯邦貸款，雖然它的稱呼是貸款，但是可以不用還的，那怎樣做才能讓申請到這筆貸款的人不用還這筆錢呢？」

黃文傑說：「有幾樣事情大家要注意，要不然突然間有一天發現結果是欠錢，欠聯邦政府的錢，第一，他錢領到以後，趕快要去跟他申請的銀行，去了解到底不用還的時候有甚麼手續，因為他們是要申請的，這個不是自動不用還的，這是第一步，那了解到底要提供什麼證明，先把它搞清楚怎麼去申請，那個要搞清楚；第二部分就是他們錢收到以後，他們8周以內就要用那筆錢了；第三部分比較重要就是，因為這是薪酬援助計畫，所以意思是說，要大部分的錢用在工資上面，現在有一個現象就是，舉個例子比方說，他原本公司有3個員工，結果有兩個已經裁員了，可是那PPP的要求是要保持在他申請時員工的數目，比如說他那時候是報了3個人，他就有3個人在工作，那他就要把那兩個已經解雇或是離職的要請回來，要是他們不回來的話，他們一定要，第一，他們先要提出證明，要請他們回來，要是他們不願意回來的話，也要證明是說，他們那兩個員工不願意回來，然後他才可以去請新的人來代替，要不然他那個員工數目跟他申請的時候報的不一樣，那就有一部分的錢就要還。」

記者問：「如果說因為我們知道這PPP計畫，您剛剛也說是要以薪資為主，而申請到的錢如果沒有用完的話，那剩下的這些錢怎麼做？是不是就必須要付利息了？」

黃文傑說：「對，那個要付利息了，就變成是1%的利息，頭半年先不用供回去，半年以後就要開始償還那一部分。」

記者問：「那如果有些觀眾不知道有這個PPP的計畫，現在才看到，現在要申請的小商業主還來得及嗎？」

黃文傑說：「今天還可以，可是這個情形每天都在變，所以他們今天還沒申請的話，就要盡快。」

記者說：「所以就預計這筆錢也是很快會用完。」

黃文傑說：「對，這筆錢很快會用完，因為上一次第一輪的話，總共3,500億只用了13天，那這次4,500億的話，也快兩個禮拜了，所以可能也差不多了。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。