加州眾議員丁右立望州府協助因失業面臨無家可歸家庭（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對州長紐森公佈的新預算案,州眾議員丁右立表示,他希望在新的州府預算中,能有一筆錢用於援助因失去工作而面臨無家可歸的家庭。

州眾議員丁右立(Phil Ting)表示,加州有幾百萬家庭,即使有全職工作,但可能存款卻不足400元,而且也沒有其它收入來源,現在因為新型肺炎疫情,一旦失去工作,這些家庭必須在交房租、買食物以及基本支出上做選擇,而且他們也沒能力向銀行借貸。

丁右立說:「我認為討論這個預算的話,州府必須盡一切所能,充分利用各種財務資源,真正去幫助那些家庭,如果用心看上升的失業率,我們必須找出方法增加收入,幫助那些家庭,幫助小商業。」

丁右立還說,如果政府不幫助這些沒有經濟來源的家庭,他們可能會變成無家可歸者。

丁右立說:「他們可能永久變成依靠州府醫療及各種福利,所以再次強調,相比不去幫助他們,讓他們變成拿永久福利的人,不如讓我們儘量幫助他們。」

丁右立稱,他將在稍後的議會上提出他的建議,尋求解決辦法。

至於教育經費,丁右立表示,如果經費不足,會令學區陷入困境,再加上疫情因素,也會給教育方式帶來新難題,因此州府應認真尋找資金來源,確保不會裁減教師,與此同時,也要為採取新的教學方式做好準備,例如更小型的課堂,以及遠程教學等,都需要爭取相應資金。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。