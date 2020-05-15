加州眾議員丁右立望州府協助因失業面臨無家可歸家庭（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對州長紐森公佈的新預算案，州眾議員丁右立表示，他希望在新的州府預算中，能有一筆錢用於援助因失去工作而面臨無家可歸的家庭。

州眾議員丁右立（Phil Ting）表示，加州有幾百萬家庭，即使有全職工作，但可能存款卻不足400元，而且也沒有其它收入來源，現在因為新型肺炎疫情，一旦失去工作，這些家庭必須在交房租、買食物以及基本支出上做選擇，而且他們也沒能力向銀行借貸。

丁右立說：「我認為討論這個預算的話，州府必須盡一切所能，充分利用各種財務資源，真正去幫助那些家庭，如果用心看上升的失業率，我們必須找出方法增加收入，幫助那些家庭，幫助小商業。」

丁右立還說，如果政府不幫助這些沒有經濟來源的家庭，他們可能會變成無家可歸者。

丁右立說：「他們可能永久變成依靠州府醫療及各種福利，所以再次強調，相比不去幫助他們，讓他們變成拿永久福利的人，不如讓我們儘量幫助他們。」

丁右立稱，他將在稍後的議會上提出他的建議，尋求解決辦法。

至於教育經費，丁右立表示，如果經費不足，會令學區陷入困境，再加上疫情因素，也會給教育方式帶來新難題，因此州府應認真尋找資金來源，確保不會裁減教師，與此同時，也要為採取新的教學方式做好準備，例如更小型的課堂，以及遠程教學等，都需要爭取相應資金。

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