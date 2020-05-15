Palo Alto頒令民眾外出必須戴口罩（視頻）

May 15, 2020 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 吳宇斌報導】

截至週四下午，灣區新增91宗確診，5宗死亡個案，南灣Palo Alto則下達緊急命令，要求居民外出要戴口罩，San Mateo縣下週起新增兩個病毒檢測點，其中一個在Daly City。

Palo Alto市議會本週一通過並發出緊急命令，要求市民在公共地方戴口罩，命令在週三中午已經生效，居民出門必須要帶口罩，並且保持6呎社交距離，但是兩歲或以下兒童可以不戴口罩，當居民自己一個或者和家庭成員一起在車內，就可以不戴口罩。

中半島San Mateo縣宣布，下週一開始，增加兩個新型冠狀病毒檢測點，兩個新的檢測點將分別設置在Daly City Serramonte高中和East Palo Alto的YMCA。

Daly City檢測點在週三和週四開放，East Palo Alto的則在週五和週六，時間都在早上9點到下午4點，檢測免費，但民眾需要到Project Baseline的網站提前預約。

檢測後當局會用電子郵件通知檢測者結果，如果檢測為陽性，衛生局會直接和患者聯繫。

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