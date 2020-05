Palo Alto頒令民眾外出必須戴口罩（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

截至週四下午,灣區新增91宗確診,5宗死亡個案,南灣Palo Alto則下達緊急命令,要求居民外出要戴口罩,San Mateo縣下週起新增兩個病毒檢測點,其中一個在Daly City。

Palo Alto市議會本週一通過並發出緊急命令,要求市民在公共地方戴口罩,命令在週三中午已經生效,居民出門必須要帶口罩,並且保持6呎社交距離,但是兩歲或以下兒童可以不戴口罩,當居民自己一個或者和家庭成員一起在車內,就可以不戴口罩。

中半島San Mateo縣宣布,下週一開始,增加兩個新型冠狀病毒檢測點,兩個新的檢測點將分別設置在Daly City Serramonte高中和East Palo Alto的YMCA。

Daly City檢測點在週三和週四開放,East Palo Alto的則在週五和週六,時間都在早上9點到下午4點,檢測免費,但民眾需要到Project Baseline的網站提前預約。

檢測後當局會用電子郵件通知檢測者結果,如果檢測為陽性,衛生局會直接和患者聯繫。

