南加疫情相對北加嚴重 專家推斷背後原因（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州週四再多92人死於新型肺炎，死亡人數突破3,000人，確診個案達7.3萬幾宗，有統計指出，目前在加州，確診個案增幅最大的十個縣之中，其中8個都在南加州，灣區只有舊金山上榜。

州長紐森早前表示，縣府如果想進一步重啟經濟，必須符合某一些衛生條件，其中一個條件是要在兩星期內，每一萬人當中不超過一人確診。

根據Bay Area News Group所做的統計數據指出，南加州Santa Barbara，每一萬人當中，過去兩星期內有20宗確診，King縣有16宗，洛杉磯縣就有12宗。

相比之下，南灣Santa Clara縣只有1.2宗，聖馬刁縣近5宗，而近期加強檢測的舊金山就有近6宗。

住院人數的分別更大，灣區10個縣，每日平均有500幾人入院，但是南加州10個縣，則有3,700幾人入院。

衛生專家對於為何南加州病例高於北加州，未能下定論。

灣區雖然比南加州更早實施了居家抗疫令，不過有衛生專家認為，在現階段這個因素的影響並不大。

他們認為南加州高密度住宅比較多，或者同很多家人一起居住，令疫情更易傳播。

另一個因素是測試數量，南加州Imperial縣每1,000人當中，每日平均進行了3.8個測試，Mariposa縣就有2.8個，舊金山就有1.7個，洛杉磯1.3個，反而Santa Clara縣只有0.5個。

而根據紐森的指引，縣府必須每1,000人當中，每日必須做到1.5個測試，才可以進一步放寬限制。

此外，專家又指出，灣區的高科技公司准許員工在家工作，都有可能降低感染率。

另外，北加州Humboldt縣和南加州Mariposa縣，週四都獲准進一步重啟經濟，可重開商場、堂食餐廳和學校等，現時一共有19個縣獲准進一步放寬，但是並不包括灣區。

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