南加疫情相對北加嚴重 專家推斷背後原因（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州週四再多92人死於新型肺炎,死亡人數突破3,000人,確診個案達7.3萬幾宗,有統計指出,目前在加州,確診個案增幅最大的十個縣之中,其中8個都在南加州,灣區只有舊金山上榜。

州長紐森早前表示,縣府如果想進一步重啟經濟,必須符合某一些衛生條件,其中一個條件是要在兩星期內,每一萬人當中不超過一人確診。

根據Bay Area News Group所做的統計數據指出,南加州Santa Barbara,每一萬人當中,過去兩星期內有20宗確診,King縣有16宗,洛杉磯縣就有12宗。

相比之下,南灣Santa Clara縣只有1.2宗,聖馬刁縣近5宗,而近期加強檢測的舊金山就有近6宗。

住院人數的分別更大,灣區10個縣,每日平均有500幾人入院,但是南加州10個縣,則有3,700幾人入院。

衛生專家對於為何南加州病例高於北加州,未能下定論。

灣區雖然比南加州更早實施了居家抗疫令,不過有衛生專家認為,在現階段這個因素的影響並不大。

他們認為南加州高密度住宅比較多,或者同很多家人一起居住,令疫情更易傳播。

另一個因素是測試數量,南加州Imperial縣每1,000人當中,每日平均進行了3.8個測試,Mariposa縣就有2.8個,舊金山就有1.7個,洛杉磯1.3個,反而Santa Clara縣只有0.5個。

而根據紐森的指引,縣府必須每1,000人當中,每日必須做到1.5個測試,才可以進一步放寬限制。

此外,專家又指出,灣區的高科技公司准許員工在家工作,都有可能降低感染率。

另外,北加州Humboldt縣和南加州Mariposa縣,週四都獲准進一步重啟經濟,可重開商場、堂食餐廳和學校等,現時一共有19個縣獲准進一步放寬,但是並不包括灣區。

