內華達州週五清晨4點發生6.5級地震,由Reno市至拉斯維加斯的95號公路的路面出現裂痕,需要暫時封路。

Reno、Tahoe,至北加州Sacramento等地方,據報都有人表示有震感。

加州中谷的Fresno市,有居民家中吊燈搖晃,有人表示被搖醒,震央附近無人受傷。

有地質學專家表示,這是內華達州66年來的大地震,震央靠近內華達州和加州的交界,大約距離Lake Tahoe以西北的126英里遠,震源深度4.7英里,之後發生多次餘震。

