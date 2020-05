灣區8縣下週進入第二階段放寬 Santa Clara不跟隨

【KTSF 郭柟報導】

灣區各縣的確診數字升幅有所放緩,除了Alameda縣之外,Alameda縣再多3人死於新型肺炎,以及增加多66宗病例。

另外,由下星期開始,灣區有8個縣將會響應州長紐森提及的抗疫第二階段,局部重啟經濟,只有Santa Clara縣維持現時的居家令。

州長紐森提及的抗疫第二階段,准許零售商店以送貨或店外取貨方式重開,同時准許相關的製造業和貨倉物流業重開。

舊金山、San Mateo縣、Marin縣、Alameda縣和Contra Costa縣從下星期一起進入第二階段。

San Mateo縣府星期五公佈的重啟指引中,准許重開寵物美容、洗車和水管工服務、辦公室和室外展覽等,另外又准許室內和室外泳池,和戶外康樂設施開放使用,但必須有人監察著使用情況,和確保只限同一住戶的居民使用設施,或能確保維持社交距離和遮蓋口鼻。

Marin縣又會重開公園和遠足徑附近停車場。

另外,Contra Costa縣府又表示,下星期二開始,准許居民留在各自的車內,參與大型室外活動,包括舉行宗教活動和畢業禮等,主辦單位必須確保活動能夠保持社交距離。

Santa Clara縣府就未有計劃在近期內進入第二階段,衛生局局長表示時機太早,此外Santa Clara縣又指會為所有居民提供免費檢測。

北灣的Sonoma縣、Napa縣,以及Solano縣從上星期起已經進入了第二階段,Sonoma縣府又計劃從下星期五開始重開辦公室、室外展覽、植物園、寵物美容和洗車服務等。

Napa縣正向州府提出申請進一步重開堂食餐廳,和准許在商店室內購物,目前正等待審批。

另一方面,柏克萊市正考慮給餐廳重開戶外堂食。

奧克蘭(屋崙)市府禁止居民在本週末Lake Meritt附近泊車,包括禁止餐車在附近營業,希望阻止居民出外聚集,並計劃對違例人士開告票。

加州疫情方面,星期五再多76人死於新型肺炎,累計死亡人數達3,108人,總確診個案達到74,936宗。

加州現時有22個縣獲州府批准更進一步重啟經濟。

州長紐森星期五首次取消午間例行記者會,據《洛杉磯時報》指出,紐森當天要跟州議員閉門商量新財政預算案。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。