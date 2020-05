【KTSF】

美國連鎖百貨店J.C. Penney週五宣布申請第11章破產保護,成為美國第4個不敵疫情的大型連鎖店。

J.C. Penney表示,將要關閉旗下更多分店,未來數週將會公布更多細節。

J.C. Penney目前在美國經營850間分店,僱用接近9萬名員工,J.C. Penney表示,早前獲得一筆9億元融資,讓公司可以在重組債務下經營下去。

除J.C. Penney外,早前Neiman Marcus、J.Crew和Stage Stores都先後申請破產保護,預料未來會有更多零售店因為經營困難而難以生存下去。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。