【KTSF】

東灣Hayward市府通過一個租金援助計劃,向市內受到疫情影響的低收入家庭提供一筆過最多2,500元的租金補助。

Hayward市內因為疫情導致財政困難,沒有錢交4月或者5月全部租金面臨被逼搬走的低收入家庭,可以申請這個租金援助。

市府會為每戶合資格家庭提供一筆過最多2,500元資金,來填補租客能負擔的租金和實際租金的差額,援助金將以租客名義,直接向房東發放。

民眾可以到網站http://Housing.bayareacs.org查詢申請條件和詳情。

該援助計劃總值60萬元,資金來源於聯邦CARES法案。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。