航空公司能否在機上實施社交距離成各界關注焦點

【KTSF 蔡璐陽報導】

一項新的調查顯示,人們逐漸開始搭乘飛機,儘管人數不是很多,但是很多航線的乘客數量都有上升的趨勢,這也引起了討論,關於在飛機上如何保持社交距離,以及各個航空公司會將防疫措施進行到什麼程度。

在新冠疫情仍未得到控制的情況下,航班出現滿員並不常見,但有越來越多需要出行的人開始擔心,要如何在飛機上保持社交距離,而在這個時候,根據聯邦交通部的指引,如果乘客因新冠病毒決定取消或改簽航班,是無法得到全部退款的,唯一能獲得退款的原因是,航空公司取消航班,不過一旦乘客取消航班,能夠得到多少退款,則由航空公司來決定。

目前全國有超過一半的航班都停飛,很多必須搭乘飛機的乘客,心情都非常忐忑,而這週經過機場安檢的人數,達到了過去6個星期以來最高。

Frontier航空執行總裁Barry Biffle說:「人們開始坐飛機去看望親友,這是支撐公司的主要業務,我們開始看到情況好轉,但是轉變的程度很小。」

聯合航空(United Airlines)對於防疫採取的措施是,在一架航班即將滿員時,會讓乘客重新預訂另一趟航班,儘管聯合航空強調,大部分航班只有不到一半乘客,很多航空公司都要求乘客佩戴口罩,不過不保證所有中間的位置是保持空置。

許多民主黨籍的眾議員都表示,航空公司的規定不統一,也沒有確定性,他們希望聯邦機構能夠對此設立相關法例。

俄勒岡州聯邦眾議院議員Peter DeFazio說:「我們應該仔細考慮,是否要求在飛機上保持社交距離,這就要求將中間的座位空置。」

聯邦航空管理局(FAA)在給CNN的一份聲明中表示,他們的職權確保飛機安全運作,在防疫方面則依靠衛生部門和航空公司。

有飛行員表示,希望當局能有更多的介入。

航空飛行員協會Joe DePete機長說:「有更好的方式來處理,我們需要保證做到所有措施,來確保乘客避免不必要的風險。」

在沒有聯邦強制命令的情況下,每個航空公司都推出了自己的防疫措施,比如Frontier航空會在乘客登機前檢測體溫,如果有人的體溫超過100.4度,就有可能被航空公司拒絕登機。

現在很多航空公司都推出特價機票來吸引乘客,但是這種情況不會持續很久,一間國際航空公司協會表示,如果所有航空公司必須保持中間座位空置,那麼票價就必須上升超過50%來填補損失。

