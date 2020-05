疫情下人工受孕中心關閉 女事主療程中斷提告（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情期間,很多診所關閉,包括人工受孕中心.有凍卵婦女表示,這段時間中心關閉,沒收到通知,療程被迫中斷,身心受到極大的打擊,決定對中心提出告訴。

Anu Mokashi在舊金山的Pacific Fertility Center接受人工受孕,2018年該中心因為儲存冰櫃故障,摧毀受影響的凍卵及胚胎,Anu就加入其他受害者對中心提出集體訴訟,但還是繼續在中心接受治療。

她週四在律師的陪同下表示,中心因為疫情流行而關閉,但她完全沒有接到通知。

Mokashi說:「我們再安排3月的排卵療程,面對所有的副作用及花費,當新冠病毒席捲舊金山及全國,我們必須暫停治療,每個月都攸關我年歲,今天中心沒回應我的要求,我相信還在關門,缺乏指引及透明化的中心,溝通不佳,我已41歲,渴望有個完整的家庭,中心何時開門對我非常重要。」

代表Anu的律師說,目前已經有6名婦女投訴在疫情期間被中心拋棄,有人只收到短訊,有人是看到網站才知道中心關門,律師相信這只是冰山的一角。

Joseph Peiffer律師說:「顯然在疫情期間,許多美國診所都關閉了,這些專家還是沒理由拋棄了那些剛開始或正在進行治療的婦女,他們為此而身心痛苦,及付出高昂費用。」

專門精辦人工受孕中心官司的律師表示,美國法律對人工受孕中心幾乎沒有監管。

Adam Wolf律師說:「規範受孕中心比美甲店應該更嚴格,美國的受孕中心就像西部荒野,沒有監管,許多胚胎遺失、摧毀,不適當管理的悲劇再上升。」

記者致電太平洋人工受孕中心,但尚未獲得回音,根據中心網站,5月4日已恢復進行安全及有控管的特別治療,該中心的網站上也說明,很多婦女因為疫情中斷了治療,已經跟中心聯絡,並安排下一次排卵周期的預約。

