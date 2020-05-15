疫情下人工受孕中心關閉 女事主療程中斷提告（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情期間，很多診所關閉，包括人工受孕中心．有凍卵婦女表示，這段時間中心關閉，沒收到通知，療程被迫中斷，身心受到極大的打擊，決定對中心提出告訴。

Anu Mokashi在舊金山的Pacific Fertility Center接受人工受孕，2018年該中心因為儲存冰櫃故障，摧毀受影響的凍卵及胚胎，Anu就加入其他受害者對中心提出集體訴訟，但還是繼續在中心接受治療。

她週四在律師的陪同下表示，中心因為疫情流行而關閉，但她完全沒有接到通知。

Mokashi說：「我們再安排3月的排卵療程，面對所有的副作用及花費，當新冠病毒席捲舊金山及全國，我們必須暫停治療，每個月都攸關我年歲，今天中心沒回應我的要求，我相信還在關門，缺乏指引及透明化的中心，溝通不佳，我已41歲，渴望有個完整的家庭，中心何時開門對我非常重要。」

代表Anu的律師說，目前已經有6名婦女投訴在疫情期間被中心拋棄，有人只收到短訊，有人是看到網站才知道中心關門，律師相信這只是冰山的一角。

Joseph Peiffer律師說：「顯然在疫情期間，許多美國診所都關閉了，這些專家還是沒理由拋棄了那些剛開始或正在進行治療的婦女，他們為此而身心痛苦，及付出高昂費用。」

專門精辦人工受孕中心官司的律師表示，美國法律對人工受孕中心幾乎沒有監管。

Adam Wolf律師說：「規範受孕中心比美甲店應該更嚴格，美國的受孕中心就像西部荒野，沒有監管，許多胚胎遺失、摧毀，不適當管理的悲劇再上升。」

記者致電太平洋人工受孕中心，但尚未獲得回音，根據中心網站，5月4日已恢復進行安全及有控管的特別治療，該中心的網站上也說明，很多婦女因為疫情中斷了治療，已經跟中心聯絡，並安排下一次排卵周期的預約。

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