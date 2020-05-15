業主反對下 加州防逼遷法案撤銷減租條款（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了協助一些在疫情期間無法如期交租的租客，加州眾議員丁右立（Phil Ting/）提案，防止業主逼遷租客，其中一項條款，更規定業主需向租客減租25%，引起業主激烈的反對，最終丁右立提出修訂，去除提案中的減租條款。

丁右立提出的法案AB 828，原意是防止加州出現大規模的逼遷，在緊急狀態令生效期間及命令完結後15天內，禁止逼遷和實施銀主盤禁令，即禁止銀行收回業主無法償還按揭貸款的物業。

丁右立說：「我很擔心無家可歸者問題將惡化，現在我們有15萬名無家可歸者，超過300萬人失業，如果當中有1%、2%，或5%的人被逼遷，就有數以千計的人流落街頭，這將會是大問題。」

AB 828最大的爭議是，如果疫情過去後，租客仍然無能力補交欠租，亦未能與業主達成還租協議，法庭就會介入，法官可要求經濟良好的業主，在租客所欠的租金上減租25%，這項條款引起業主強烈反對。

舊金山小業主李愛晨（Ellen Lee Zhou）說：「如果他要減業主25%，丁右立的人工應該減25%，還有政府應該減所有小業主的稅，應該不需要交地稅，對不對，你扣了人家的錢，我去哪裡拿錢供我間屋，供地稅呢？這跟打劫沒有分別。」

丁右立表示，法案推出後，他收到大量的意見，亦明白小業主的擔憂，他決定移除減租25%的條款。

丁右立說：「我們知道很多人對於減租25%有顧慮，因此我們將會移除這部分的規定。」

他表示，保留還租協議的條款，讓租客分12個月歸還欠租，因為沒錢交租的租客，在疫情後難以拿出一大筆錢去還租。

招霞十多年前在日落區置業，為了幫補房貸及其他開支，她將房屋出租，與兩個租客同住。

她表示，每個月的房貸，水電雜費等最少近9,000元，加上她在校區的工作暫時被停職，每個月的生活都比較拮据，她懇請官員不要永遠拿業主來開刀。

招霞說：「你新冠病毒，並不是我們業主的過錯，我們一樣受影響，份工一樣被取消，我希望所有的官員，誰人制定法案都好，你如果用這樣的熱情去幫租客，我希望你們用同樣的熱情去幫業主。」

丁右立表示，這項法案仍處於初步階段，希望繼續收集居民的意見，得出一個皆大歡喜的解決辦法。

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