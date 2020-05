業主反對下 加州防逼遷法案撤銷減租條款（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了協助一些在疫情期間無法如期交租的租客,加州眾議員丁右立(Phil Ting/)提案,防止業主逼遷租客,其中一項條款,更規定業主需向租客減租25%,引起業主激烈的反對,最終丁右立提出修訂,去除提案中的減租條款。

丁右立提出的法案AB 828,原意是防止加州出現大規模的逼遷,在緊急狀態令生效期間及命令完結後15天內,禁止逼遷和實施銀主盤禁令,即禁止銀行收回業主無法償還按揭貸款的物業。

丁右立說:「我很擔心無家可歸者問題將惡化,現在我們有15萬名無家可歸者,超過300萬人失業,如果當中有1%、2%,或5%的人被逼遷,就有數以千計的人流落街頭,這將會是大問題。」

AB 828最大的爭議是,如果疫情過去後,租客仍然無能力補交欠租,亦未能與業主達成還租協議,法庭就會介入,法官可要求經濟良好的業主,在租客所欠的租金上減租25%,這項條款引起業主強烈反對。

舊金山小業主李愛晨(Ellen Lee Zhou)說:「如果他要減業主25%,丁右立的人工應該減25%,還有政府應該減所有小業主的稅,應該不需要交地稅,對不對,你扣了人家的錢,我去哪裡拿錢供我間屋,供地稅呢?這跟打劫沒有分別。」

丁右立表示,法案推出後,他收到大量的意見,亦明白小業主的擔憂,他決定移除減租25%的條款。

丁右立說:「我們知道很多人對於減租25%有顧慮,因此我們將會移除這部分的規定。」

他表示,保留還租協議的條款,讓租客分12個月歸還欠租,因為沒錢交租的租客,在疫情後難以拿出一大筆錢去還租。

招霞十多年前在日落區置業,為了幫補房貸及其他開支,她將房屋出租,與兩個租客同住。

她表示,每個月的房貸,水電雜費等最少近9,000元,加上她在校區的工作暫時被停職,每個月的生活都比較拮据,她懇請官員不要永遠拿業主來開刀。

招霞說:「你新冠病毒,並不是我們業主的過錯,我們一樣受影響,份工一樣被取消,我希望所有的官員,誰人制定法案都好,你如果用這樣的熱情去幫租客,我希望你們用同樣的熱情去幫業主。」

丁右立表示,這項法案仍處於初步階段,希望繼續收集居民的意見,得出一個皆大歡喜的解決辦法。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。