加州財赤高達543億 州長建議州府員工減薪一成（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新型肺炎疫情令經濟嚴重受創,加州財赤已高達543億元,州長紐森週四公佈修改過的預算案,當中包括取消61億元的項目開支及擴充計劃,以及州府員工從7月1日起減薪一成。

在未出現新型肺炎疫情前,加州收入盈餘有60億元,還有210億元儲備金,但疫情爆發至今,州府財赤增至543億元,州長紐森不得不修改1月公佈的預算案,減少200億元開支,減至2,033億元,當中包括取消約60億元的擴充計劃,例如州給予低收入人士的醫療福利MediCal,這筆開支佔州府各項稅收的4分之1。

紐森說:「因此我們今天拿出的預算案,將把全部162億雨天儲備金用在未來3年,因為不管今年如何,也不足以解決明年的短缺。」

紐森還計劃挪用88億元資金,用作下一個財政年度的儲備金,他表示,預計疫情導致的州失業率,最高峰將接近兩成半。

紐森說:「我們要更多幫助那些有困難的個人,談到失業保險,有460萬人不幸發現需要有失業保險。」

紐森也取消一項為65歲以上的無證移民提供醫療保險的提議,估計費用約為1.12億元,在教育方面,其中一筆資金則依靠聯邦政府撥發的40億元紓困金。

紐森說:「聯邦政府在道義上、經濟上,有義務支援各州,畢竟要政府來做啥?無非是要政府保護人民,保障其安全和福祉。」

另外,紐森也提議從7月1日開始,對所有州府公務員減薪一成,如果這個提議不能通過,他則改為要公務員休無薪假。

