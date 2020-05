【KTSF】

灣區星期六日間天氣好,氣溫和暖,可是到了晚上會開始下雨,預測星期日整天下雨,驟雨將持續至星期二。

國家氣象局預測,星期日灣區會下雨,但雨勢不大,星期日晚至星期一有驟雨,星期一下午可能出現雷暴,預測最大雨的地區在北灣。

至於舊金山和中半島地區,星期六到星期二,總降雨量大約4分1吋至1吋,南灣和東灣地區降雨量較少。

氣象局表示,週末的降雨有助推遲加州的山火季節,可是不足以彌補過去雨季的降雨不足。

星期一和星期二天氣較涼,最高氣溫只有華氏60多度。

