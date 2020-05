航空旅遊疫情下大受打擊 有航空公司推特價機票留客

【KTSF 吳宇斌報導】

疫情爆發以來,航空業大受影響,有航空公司要停飛某些航線,也有航空公司推出往後的特價機票來留住顧客。

達美航空(Delta)計劃在年底之前,將18部波音777客機退役,公司會繼續使用空中巴士A350-900型號飛機機隊,並指該型號按座位的燃油使用率比777的少21%。

自疫情爆發以來因為需求大幅下降,達美航空已經停飛650條主要航線和區域航線。

CNN報導,西南航空(Southwest)一份內部文件顯示,公司叫空服人員如果見到乘客拒絕戴口罩,不要阻止他們登機,並指空服人員應該以尊重和同情心應對情況,空服人員應該告知乘客,公司政策要求他們遵守,不過並不強制執行。

西南航空也在週二公佈單程從49元起的特價機票,不過機票的旅行時間避開了5月的亡兵紀念日和9月的勞工節假期,機票可以從5月26日到8月31日期間使用。

