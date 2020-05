【有線新聞】

世衛表示,新型冠狀病毒可能永遠也不會消失。

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安表示,抗疫前路漫長,難以預測疫情何時受控,警告全球多處感染風險仍然很高。

他又表示,病毒可能成為社區另一風土病,或者好像愛滋病般永遠不會消失,但期望會研發出有效疫苗,需要國際社會繼續努力合作。

