美國新冠疫情漸趨平穩 醫生提醒家長留意兒童炎症

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎病毒疫情有漸趨平穩跡象,每天的新增個案和死亡人數都較之前的少,不過與此同時,有預測疫情的模型就預測到8月的時候,美國會有多6萬人因染疫而死亡。

路易斯安那州患上心臟病的12歲女童,紐約州9歲男童在深切治療部康復中,這兩名兒童在不同州份有不同的病癥,但可能與新型冠狀病毒有關,紐約州長說,這無疑是家長最壞的噩夢。

聯邦疾病防控中心(CDC)提醒醫生,留意觀察在兒童身上發生的一種危險的發炎綜合症,有可能感染新冠病毒,病癥包括持續發燒、出疹、肚痛、嘔吐、手腳腫脹等。

這種疾病叫做「兒童多系統發炎綜合症」,而且個案正在上升,醫生說,這種病可以令兒童出現致命的併發症。

白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生也提醒說,對兒童出現這種疾病必須要特別小心。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。