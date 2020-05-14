美國新冠疫情漸趨平穩 醫生提醒家長留意兒童炎症

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎病毒疫情有漸趨平穩跡象，每天的新增個案和死亡人數都較之前的少，不過與此同時，有預測疫情的模型就預測到8月的時候，美國會有多6萬人因染疫而死亡。

路易斯安那州患上心臟病的12歲女童，紐約州9歲男童在深切治療部康復中，這兩名兒童在不同州份有不同的病癥，但可能與新型冠狀病毒有關，紐約州長說，這無疑是家長最壞的噩夢。

聯邦疾病防控中心（CDC）提醒醫生，留意觀察在兒童身上發生的一種危險的發炎綜合症，有可能感染新冠病毒，病癥包括持續發燒、出疹、肚痛、嘔吐、手腳腫脹等。

這種疾病叫做「兒童多系統發炎綜合症」，而且個案正在上升，醫生說，這種病可以令兒童出現致命的併發症。

白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生也提醒說，對兒童出現這種疾病必須要特別小心。

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