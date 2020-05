模型預測美國到8月或再多6萬人死於新型肺炎

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎病毒疫情有漸趨平穩跡象,每天的新增個案和死亡人數都較之前的少,不過與此同時,有預測疫情的模型就預測,到8月的時候,美國會有多6萬人因染疫而死亡。

根據Johns Hopkins大學的數據,美國每天的新增個案和死亡個案,上升速度可能正在減慢,不過華盛頓大學的健康指標與評估研究院週二發表報告,公佈經修訂的新型肺炎死亡率模型就預測,全國的死亡人數在8月時會多達14.7萬人,即從現在到8月時,會有多6萬人死亡。

報告指出,最新的預測是反映了影響病毒傳播的主要因素,包括檢測、人流變動,以及放寬社交距離限制等,有關的修訂進一步證實公共衛生官員的警告,包括Anthonly Fauci醫生星期二在國會的作證,他作供時說,過早解除居家令,可能導致更多的新型肺炎爆發。

他們也認為,地方政府在擴大診斷測試和追踪受感染患者的密切接觸者,以及實施其他安全措施前,不能過早放寬對商業的限制,Fauci醫生和其他衛生專家都敦促地方政府要小心。

