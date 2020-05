特朗普稱對中國失望 或斷絕美中關係

【有線新聞】

特朗普總統表示,在中美簽署貿易協議後不久便爆發新型肺炎疫情,對中國很失望,警告可能會斷絕同中國的關係。

新型肺炎疫情最嚴重的美國再度向中國開火,特朗普接受霍士新聞訪問時表示,在中美簽署貿易協議後不久便爆發新型肺炎疫情,指中國處理疫情不力,本來可以阻止疫情擴大,對中國很失望。

他說,目前不想與中國國家主席習近平對話,重申不會與中國重新談判第一階段貿易協議,甚至可能會斷絕同中國的關係。

特朗普表示,仍懷疑今次疫情可能與武漢病毒研究所實驗室有關,但認為中國不太可能故意釋放病原體,否則疫情可能會更加失控。

對於國安部門指責中國黑客企圖竊取研發新型肺炎疫苗的資訊,特朗普表示中國正試圖竊取知識產權,會阻止他們,包括停止與他們開展業務。

在北京,中國外交部回應特朗普言論時指,病毒沒分國界,敦促美方立即停止抹黑。

發言人趙立堅表示:「流行性疾病不分國界、種族,是人類的共同挑戰,是不可抗力。如果美國政客真的把美國人民的生命安全和健康放在第一位,就應立即停止對別國的甩鍋和抹黑,把精力放在做好自身防控工作。」

