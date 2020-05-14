特朗普稱對中國失望 或斷絕美中關係

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特朗普總統表示，在中美簽署貿易協議後不久便爆發新型肺炎疫情，對中國很失望，警告可能會斷絕同中國的關係。

新型肺炎疫情最嚴重的美國再度向中國開火，特朗普接受霍士新聞訪問時表示，在中美簽署貿易協議後不久便爆發新型肺炎疫情，指中國處理疫情不力，本來可以阻止疫情擴大，對中國很失望。

他說，目前不想與中國國家主席習近平對話，重申不會與中國重新談判第一階段貿易協議，甚至可能會斷絕同中國的關係。

特朗普表示，仍懷疑今次疫情可能與武漢病毒研究所實驗室有關，但認為中國不太可能故意釋放病原體，否則疫情可能會更加失控。

對於國安部門指責中國黑客企圖竊取研發新型肺炎疫苗的資訊，特朗普表示中國正試圖竊取知識產權，會阻止他們，包括停止與他們開展業務。

在北京，中國外交部回應特朗普言論時指，病毒沒分國界，敦促美方立即停止抹黑。

發言人趙立堅表示：「流行性疾病不分國界、種族，是人類的共同挑戰，是不可抗力。如果美國政客真的把美國人民的生命安全和健康放在第一位，就應立即停止對別國的甩鍋和抹黑，把精力放在做好自身防控工作。」

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