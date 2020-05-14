特朗普駁斥抗疫醫生說法 認為學校應盡快復課

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白宮抗疫小組專家Anthony Fauci週三在國會參議院作證時警告，美國的疫情遠遠未結束，並警告說，如果太快解封，可能會引發疫情反彈，後果將很嚴重。

Fauci指出，醫學界對新型肺炎病毒了解有限，所以對於復課要非常小心，因為兒童並非免疫，而疫苗也不可能會在秋季面世，不過特朗普總統週三公開駁斥，指Fauci的講法不可接受。

特朗普說：「我認為應該復課，絕對應該復課，病毒對年輕人影響很輕微，我認為如果你是老師或教授，過了某年紀例如65歲，或保守一點，60歲，或許你應繼續留在家，但我認為絕對應該重開學校，國家要重開經濟而且要盡快，我對他（Fauci）的回答感到驚訝，對我來說，他的回答不可接受，特別是有關復課的事。」

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