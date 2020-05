特朗普駁斥抗疫醫生說法 認為學校應盡快復課

【KTSF】

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci週三在國會參議院作證時警告,美國的疫情遠遠未結束,並警告說,如果太快解封,可能會引發疫情反彈,後果將很嚴重。

Fauci指出,醫學界對新型肺炎病毒了解有限,所以對於復課要非常小心,因為兒童並非免疫,而疫苗也不可能會在秋季面世,不過特朗普總統週三公開駁斥,指Fauci的講法不可接受。

特朗普說:「我認為應該復課,絕對應該復課,病毒對年輕人影響很輕微,我認為如果你是老師或教授,過了某年紀例如65歲,或保守一點,60歲,或許你應繼續留在家,但我認為絕對應該重開學校,國家要重開經濟而且要盡快,我對他(Fauci)的回答感到驚訝,對我來說,他的回答不可接受,特別是有關復課的事。」

