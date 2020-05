舊金山下週所有零售街鋪可重啟送貨或取貨服務（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山宣布即將進一步重啟經濟,有別於容許某類商鋪重開,下星期一起,除了購物中心外,所有獨立的零售商店可以重啟送貨及店面取貨服務,另外,市府宣布向所有有需要的學童提供額外365元的糧食劵補助。

舊金山原本的指引只是容許例如是花店、書店、玩具店及家具店等重開送貨及取貨服務,不過,市長布里德週三突然宣布,所有可以通往街道的獨立零售店,下星期一都可以重開送貨及取貨服務,但不包括購物中心、餐廳堂食、健身房及美容院等。

布里德說:「新的指引不包括購物中心,但包括舊金山所有零售商店,我們講的是近95%在疫情間被逼停業的商店。」

新的指引亦容許所有的製造業及貨倉復工,衛生局表示,所有下星期重開的商鋪,除了要遵守基本的衛生準則,例如是員工遮蓋面部及保持社交距離外,在商鋪裡的員工人數都有限制。

工廠及貨倉運作時,工人數目要不多於50人,而普通零售店員工人數要不多於10人,市府表示,踏出這一步,對全市的經濟相當重要,但對於疫情,市民千萬不要放鬆。

布里德說:「我們最不想見到的是,市民太興奮,紛紛湧上街,這是一個大問題,然後確診數字開始上升,我們又要退後一步,重新關閉部分商業。」

本台週二報道過,布里德星期一提出發行4.4億公債,去資助無家可歸者、修路及改善公園等康樂設施,引起不少人的爭議。

布里德指,舊金山未來幾年在經濟上將會陷入困境,由疫情開始至今,市內有超過十萬人申領失業金,本財政年度,市府至少有2.5億的財赤,而預計未來兩年將出現約15億赤字,這個數字仍未計算投放在檢測、支付酒店及追蹤密切接觸者等疫情期間約3.75億的支出。

因此,提出這筆公債,是確保市府部分服務繼續運作之餘,又能聘請更多工人刺激經濟發展。

布里德說:「很關鍵,我們要開始想,如果恢復經濟,不只是讓商業重開,同樣要讓市民有工做推動經濟前進,這樣我們繼續有經濟補給,去面對市內各種的挑戰。」

另外市府宣布,為了讓低收入及有需要的學童在疫情期間有足夠的食物,將會向每名學童送出價值365元的糧食劵。

負責計劃的社會服務局指,一些正接受Calfresh白卡等援助計劃的學童,就不需要申請,市府會直接向學童的家長寄出糧食劵,或者將365元存入現有的糧食劵當中,而本身在學校合資格領取免費午餐,或以折扣購買午餐的學童,就需要在網上額外填寫一份簡短的申請表,並將於5月22日起接受申請。

至於沒有參與任何援助計劃,但有需要申領這筆糧食補助的家庭,可以上到社會服務局的網站申請。

