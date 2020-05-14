舊金山下週所有零售街鋪可重啟送貨或取貨服務（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山宣布即將進一步重啟經濟，有別於容許某類商鋪重開，下星期一起，除了購物中心外，所有獨立的零售商店可以重啟送貨及店面取貨服務，另外，市府宣布向所有有需要的學童提供額外365元的糧食劵補助。

舊金山原本的指引只是容許例如是花店、書店、玩具店及家具店等重開送貨及取貨服務，不過，市長布里德週三突然宣布，所有可以通往街道的獨立零售店，下星期一都可以重開送貨及取貨服務，但不包括購物中心、餐廳堂食、健身房及美容院等。

布里德說：「新的指引不包括購物中心，但包括舊金山所有零售商店，我們講的是近95%在疫情間被逼停業的商店。」

新的指引亦容許所有的製造業及貨倉復工，衛生局表示，所有下星期重開的商鋪，除了要遵守基本的衛生準則，例如是員工遮蓋面部及保持社交距離外，在商鋪裡的員工人數都有限制。

工廠及貨倉運作時，工人數目要不多於50人，而普通零售店員工人數要不多於10人，市府表示，踏出這一步，對全市的經濟相當重要，但對於疫情，市民千萬不要放鬆。

布里德說：「我們最不想見到的是，市民太興奮，紛紛湧上街，這是一個大問題，然後確診數字開始上升，我們又要退後一步，重新關閉部分商業。」

本台週二報道過，布里德星期一提出發行4.4億公債，去資助無家可歸者、修路及改善公園等康樂設施，引起不少人的爭議。

布里德指，舊金山未來幾年在經濟上將會陷入困境，由疫情開始至今，市內有超過十萬人申領失業金，本財政年度，市府至少有2.5億的財赤，而預計未來兩年將出現約15億赤字，這個數字仍未計算投放在檢測、支付酒店及追蹤密切接觸者等疫情期間約3.75億的支出。

因此，提出這筆公債，是確保市府部分服務繼續運作之餘，又能聘請更多工人刺激經濟發展。

布里德說：「很關鍵，我們要開始想，如果恢復經濟，不只是讓商業重開，同樣要讓市民有工做推動經濟前進，這樣我們繼續有經濟補給，去面對市內各種的挑戰。」

另外市府宣布，為了讓低收入及有需要的學童在疫情期間有足夠的食物，將會向每名學童送出價值365元的糧食劵。

負責計劃的社會服務局指，一些正接受Calfresh白卡等援助計劃的學童，就不需要申請，市府會直接向學童的家長寄出糧食劵，或者將365元存入現有的糧食劵當中，而本身在學校合資格領取免費午餐，或以折扣購買午餐的學童，就需要在網上額外填寫一份簡短的申請表，並將於5月22日起接受申請。

至於沒有參與任何援助計劃，但有需要申領這筆糧食補助的家庭，可以上到社會服務局的網站申請。

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