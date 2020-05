【KTSF】

南灣聖荷西市85公路南行線週三晚發生致命車禍,造成4人死亡,一名26歲男子涉嫌醉酒駕駛被捕。

事發於上午10時15分,地點在85號公路南行線Cottle路以南,居住在聖荷西市的肇事司機Rabbi Kumar Khanna已被捕。

Khanna當時駕駛一輛2005年Dodge Durango汽車,途中突然失控,汽車滑行至公路右肩,再撞上隔音牆。

車內共有4名乘客當場死亡,分別是兩名26歲男子、一名25歲男子和一名25歲女子,車內一名24歲男子受輕傷送院。

車禍後,85號南行線一度封財,直至週四早上9時才重開。

