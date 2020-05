聖荷西市府面臨逾7千萬財赤 疫情下少收4千萬營業稅

【KTSF 萬若全報導】

加州正在面臨自大蕭條以來最嚴重的經濟衰退,聖荷西市府將對各部門組織大裁員。

聖荷西目前預計的財政赤字為7,160萬美元,一個月前的預測是6,500萬,這筆預算赤字不包括疫情相關的開支,也沒計算聯邦Care Act一筆7.8億元的紓困資助。

此外,隨著數百家公司商店企業,在居家抗疫期間關閉,市府的營業稅比預測大幅減少超過4,000萬。

該市的金融分析師預計,與2018至2019年相比,明年的收入將下降9%,比大蕭條和網路泡沫期間的下降幅度更大。

市府經理David Sykes提出從7月1日開始的新財政年度的支出計劃,將削減社區中心和圖書館服務,減少街上巡邏的警務人員,全市員工的工作量將增加。

兩星期前,聖荷西市府批准了一系列削減措施,包括一千多名臨時及半職員工休無薪假及取消福利。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。